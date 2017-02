Tisíce ľudí protestovali proti vláde už 20. deň po sebe

Napriek silnému dažďu demonštrovalo pred parlamentom v Bukurešti 3000 ľudí, rovnaký počet sa ich zišiel v druhom najväčšom rumunskom meste Kluž.

Protesty, ktoré boli na svojom vrchole najväčšie v krajine od pádu komunistického režimu v roku 1989, sa začali po tom, ako nová vláda prijala koncom januára nariadenie, ktoré by oslabilo boj proti korupcii. Umožnilo by totiž stíhať verejných činiteľov za korupčné trestné činy len vtedy, ak by spôsobené škody prekročili v prepočte okolo 45.000 eur.

Nariadenie, ktoré vyvolalo ostrú kritiku aj zo strany prezidenta Klausa Iohannisa i zahraničia, vláda neskôr pod tlakom masových protestov odvolala. Výzvy na odstúpenie však odmieta a vládny kabinet 8. februára ustál v parlamente hlasovanie o nedôvere, iniciované opozíciou.

Parlament odvolanie príslušného dekrétu zatiaľ definitívne neschválil – po minulotýždňovom súhlase hornej komory chýba ešte potvrdenie dolnej komory, čo medzi demonštrantmi vedie k obavám, že by stále mohlo napokon vstúpiť do platnosti.