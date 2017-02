Wilders odštartoval kampaň nadávaním na Maročanov

Geert Wilders, líder Strany pre slobodu, ktorá má nálepku nacionalistická a populistická, sa obul do marockých imigrantov a ich potomkov. „Všetci nie sú spodina, ale v Holandsku je veľa marockej luzy, ktorá zapríčiňuje, že ulice nie sú bezpečné,“ vyhlásil na prechádzke v Spijkenisse pri Rotterdame. Dodal, že súčasná vláda podceňuje problém kriminality páchanej touto časťou obyvateľstva.

„Chcete mať vo vašom meste a v Holandsku menej alebo viac Maročanov?“ pýtal sa Wilders. „Menej! Menej!“ znela odpoveď. „Postaráme sa o to,“ reagoval politik.

Holandsko má približne 16,8 milióna obyvateľov. „Zo sčítania ľudu z roku 2011 vyplýva, že v krajine žije viac ako 167-tisíc osôb narodených v Maroku, čo je údaj, ktorý nezahŕňa druhú a tretiu generáciu Maročanov,“ pripomenula stanica BBC.

Pôjde o to, či sa budú svojej krajiny ďalej vzdávať, alebo sa rozhodnú zobrať si ju späť. Musíme zariadiť, aby Holandsko bolo zase naše. Geert Wilders, líder Strany pre slobodu

Výroky Wildersa odsúdil Ebubekir Ozture, ktorý stojí na čele organizácie zastrešujúcej moslimov v Holandsku. „Sú to zavrhnutiahodné slová, ale už sme si na ne zvykli. Hovorieva o Maročanoch a o moslimoch najhoršie veci. Nie je to prvý a zrejme ani posledný raz, čo niečo také povedal,“ uviedol podľa denníka Guardian.

Wilders je známy tým, že by chcel zakázať moslimom usadiť sa v Holandsku, zatvoril by všetky mešity a ešte túži aj dosiahnuť odchod krajiny z EÚ. Islam dokonca nedávno prirovnal k nacizmu. Vyhlásil, že sa síce tvári ako náboženstvo, ale podľa neho je to ideológia, ktorá je možno nebezpečnejšia ako zlo, ktoré šíril Adolf Hitler.

Teraz Wilders apeloval na voličov, aby vo voľbách v polovici marca hlasovali za jeho stranu, ktorú považuje za jedinú dôveryhodnú: „Pôjde o to, či sa budú svojej krajiny ďalej vzdávať, alebo sa rozhodnú zobrať si ju späť. Musíme zariadiť, aby Holandsko bolo zase naše,“ odkázal ľuďom.

Na trhovisku v Spijkenisse, kde má Strana pre slobodu veľa priaznivcov, Wilders zdôrazňoval, že ako v USA zvíťazil Donald Trump a ako britskí voliči zahlasovali za brexit, verí, že podobný vývoj nastane v Holandsku. „Myslím, že sa to udeje v našom štáte aj vo Francúzsku, v Rakúsku a v Nemecku,“ povedal v súvislosti s krajinami, ktoré sa pomaly blížia k prezidentským a parlamentným voľbám.

V Spijkenisse síce prišlo privítať Wildersa približne sto stúpencov, ale medzi okoloidúcimi sa našli aj takí, čo nepovažujú za hlavné problémy to, o ktorých najviac rozpráva. „Pre mňa je najdôležitejšia vec, aby sa vek odchodu do dôchodku vrátil späť k 65 rokom,“ povedal 59-ročný Wil Fens, ktorý pracuje v rotterdamskom prístave.

Wilders sa však v úvode predvolebnej kampane zameral aj na ekonomické otázky. Súčasného premiéra Marka Rutteho a jeho pravicových liberálov z Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu obvinil, že klamú voličom: „Hovoria o hospodárskom rozvoji, ale ľudia vidia, že hypotéky sú stále drahšie, penzie sú nižšie a zdravotníctvo sa zhoršuje.“

Z predvolebných prieskumov vyplýva, že Wildersova strana tesne vedie pred Rutteho stranou. Od začiatku tohto roku bolo zverejnených už 18 ankiet o náladách voličov. Iba v jednej Ľudová strana pre slobodu a demokraciu mala náskok pred wildersovcami. Najnovší prieskum agentúry Ipsos predpovedá v 150-člennej dolnej komore parlamentu 17 mandátov Strane pre slobodu, čo je o jedno kreslo viac, ako by malo zoskupenie Rutteho. V súčasnosti je v snemovni zastúpených až 11 politických strán a hnutí, pričom je pravdepodobné, že nejako podobne to bude vyzerať aj po marcových voľbách.

Počíta sa s tým, že Wildersova strana by mala získať najviac hlasov, ale jej lídrovi to nebude nič platné pri snahe zostaviť budúcu vládu. Ostatné strany dávajú najavo, že s ním do koalície nepôjdu. (Wildersovci by mohli mať podľa aktuálneho prieskumu o päť mandátov viac ako teraz.)