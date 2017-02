Ukrajinská armáda hlási padlého, separatisti hovoria o pokoji

Archívna snímka z mesta Avdijivka, kde konflikt spôsobil obrovské škody. V týchto dňoch tam obnovili dodávky vody a tepla do domácností.

Ukrajinská armáda kritizuje separatistov za nedeľné potýčky, ktoré si vyžiadali v jej radoch jedného mŕtveho, zatiaľ čo separatisti hlásia na fronte pokoj.

Nové prímerie, platné od dnes (20. februára 2017), ohlásili v sobotu v Mníchove šéfovia ruskej a ukrajinskej diplomacie Sergej Lavrov a Pavlo Klimkin. Stalo sa tak dva týždne po tvrdých bojoch pri meste Avdijivka, ktoré si vyžiadali viac ako tri desiatky životov.

Armáda dnes uviedla, že počas uplynulých 24 hodín zaznamenala 62 prípadov, keď povstalci ostreľovali ukrajinských vojakov, jedného zranili a jedného zabili. Paľba z mínometov, granátometov a ťažkých guľometov sa odohrávala pri Mariupole na brehoch Azovského mora a strieľalo sa aj pri Avdijivke a hlavných baštách rebelov, Donecku a Luhansku, kde bola v nedeľu zranená jedna žena.

Separatisti naopak tvrdia, že prímerie rešpektujú. „Prímerie začalo platiť od polnoci a môžeme povedať, že sa prakticky vôbec nestrieľa,“ vyhlásil hovorca doneckých rebelov Eduard Basurin. „Ak prímerie vydrží 24 hodín, stiahneme naše zbrane z frontu,“ prisľúbil. „V Luhansku je od polnoci pokoj. Na iným miestach sa strieľalo, ale slabo,“ tvrdil predstaviteľ luhanských rebelov Alexander Mazujkin.

Ukrajinské médiá oznámili, že vďaka prímeriu sa v Avdijivke podarilo obnoviť dodávky vody a tepla do domácností, čoskoro má nasledovať aj elektrina.

Konflikt na východe Ukrajiny si od apríla 2014 vyžiadal 10 000 mŕtvych. Tiež silne poškodil vzťahy medzi Západom a Ruskom, ktoré je obviňované z vojenskej podpory rebelov.

Kremeľ: Údajný mierový plán je absurdný

Kremeľ dnes uviedol, že nič nevie o údajnom mierovom pláne, počítajúcom so zrušením západných sankcií proti Rusku, ktoré by stiahlo z východu Ukrajiny svoje vojská a anektovaný polostrov Krym by si od Ukrajiny „prenajalo“. Tento plán podľa médií poslal jeden z ukrajinských poslancov Michaelovi Flynnovi, ktorý však medzitým musel odstúpiť z funkcie poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Ako by si Rusko mohlo prenajať svoj vlastný región? Takto sformulovaný nápad je absurdný“ vyhlásil hovorca prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov a dodal, že v tejto veci nie je o čom diskutovať a že o takomto pláne Kremeľ nič nevie. Ukrajinský problém sa podľa hovorcu dá vyriešiť len na základe mierových dohôd z Minsku. A šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov označil celý plán za pokus „prepísať pravidlá hry“ z minských dohôd a predpovedal, že ďalšie budú nasledovať. Avšak „absurdné návrhy sú pre Rusko neprijateľné“, zdôraznil.