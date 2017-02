Českí vojaci mali v Litve incident, ruské médiá to vraj zveličujú

Ruské médiá šíriace propagandu tento prípad „prifúkli“ a využili v súčasnej informačnej vojne proti Západu, napísal český spravodajský portál Aktuálně.cz.

V pobaltských krajinách sa vytvárajú jednotky NATO, ktoré majú posilniť ochranu spojencov a majú takisto slúžiť ako odstrašenie pred možným ruským útokom alebo provokáciou. V Pobaltí sa zároveň koná séria vojenských cvičení. Česko ponúka vojakov práve na obranu Litvy.

Pätica českých vojakov je súčasťou 120-člennej jednotky, ktorú poslali do Litvy na trojmesačné cvičenie NATO. Zrejme opití vojaci sa zaplietli do incidentu, keď chceli vojsť do nočného klubu Portas v litovskom prístave Klaipeda.

Informáciu potvrdil portálu hovorca generálneho štábu Armády Českej republiky plukovník Jan Šulc a hovorca litovskej armády Andrius Dilda.

„Najskôr boli opití,“ vyhlásil Dilda s tým, že vojaci boli oblečení v civile a dožadovali sa vstupu do klubu, avšak ochranka im to nedovolila. Keď Česi začali byť agresívni, ochrankári privolali miestnu políciu, a tá musela zasiahnuť. Polícia má z celého zásahu aj videozáznam. Dilda nemohol potvrdiť, či museli policajti použiť donucovacie prostriedky alebo paralyzéry.

Litovská polícia následne previezla vojakov na stanicu, neskôr ich však prepustila a umožnila im vrátiť sa ku svojej jednotke, uviedol Šulc. Dodal, že vojaci mali práve voľno.

Český generálny štáb čaká na oficiálnu správu litovskej strany. Podľa Šulca česká strana nemá informácie, ktoré by potvrdzovali, že by počas incidentu došlo k fyzickému napadnutiu policajnej hliadky.

Podľa pôvodných informácií z hlásenia litovskej polície a správ niekoľkých médií písaných v litovčine, ktoré sa odvolávali na litovské policajné zdroje a tlačovú agentúru BNS, opití vojaci odmietli uposlúchnuť pokyny polície a odmietli aj dychovú skúšku.

Ruskojazyčné médiá navyše uvádzajú, že policajti sa s vojakmi pobili a museli použiť elektrické paralyzéry. Toto však litovské médiá nepotvrdzujú.

V období, keď sa vyšetruje falošné obvinenie nemeckých vojakov v Litve zo znásilnenia, je táto správa citlivá, upozornil portál. Moskva sa totiž pokúša spochybniť opodstatnenosť vojenskej prítomnosti spojencov v Pobaltí a uvedený incident by mohol nahrať do kariet Ruskom šírenej propagande.

Česi majú záujem Litovčanov v ich obrane podporiť

Do Litvy nedávno odišla 120-členná česká jednotka na cvičenie NATO Training Bridge 2017, ktoré nie je priamo napojené na budovanie predsunutých práporov a ktoré sa končí 20. marca. Minulý týždeň českí vojaci s litovskými kolegami cvičili ostrú streľbu a koncom tohto týždňa sa majú premiestniť z prístavu Klaipeda na druhú stranu Litvy do výcvikového priestoru Pabrade pri východných hraniciach.

Česi majú záujem Litovčanov v ich obrane podporiť. České ministerstvo obrany navrhuje, že do posilneného práporu NATO pod nemeckým velením pošle na budúci rok českých vojakov. V jednotlivých pobaltských krajinách velia Briti (Estónsko), Kanaďania (Lotyšsko) a Nemci (Litva).

Takzvané predsunuté jednotky NATO budú v obmedzenom počte necelých 4 000 mužov pôsobiť v Litve, Lotyšsku, Estónsku a Poľsku. Všetky tieto krajiny o vyslanie vojakov iných štátov aliancie samy požiadali. Cieľom vyslania jednotiek je demonštrovať odhodlanie aliancie brániť v prípade útoku všetkých svojich členov, dodal portál Aktuálně.cz.