Japonci zverejnili zábery vraždy Kimovho brata, Malajzia odvolala veľvyslanca

Malajzijské ministerstvo zahraničných vecí v oznámení uviedlo, že povolalo svojho veľvyslanca z Pchjongjangu späť na „konzultácie“. Súčasne si predvolalo severokórejského ambasádora v Kuala Lumpure Kang Čchola, aby od neho „žiadalo vysvetlenie obvinení, ktoré vyslovil proti vláde Malajzie“.

Kang vyhlásil, že Malajzia sa možno „pokúša niečo zatajiť“ a že pitva Kim Čong-nama bola vykonaná „jednostranne a s vylúčením našej účasti“. Malajzijské ministerstvo označilo vyjadrenia veľvyslanca KĽDR za „nepodložené“ s tým, že „berie veľmi vážne každý neodôvodnený pokus pošpiniť reputáciu“ krajiny.

Kim Čong-nam bol nevlastným bratom súčasného vodcu KĽDR Kim Čong-una a najstarším synom ich spoločného otca, bývalého lídra izolovanej komunistickej krajiny Kim Čong-ila.

K zrejmému atentátu naňho došlo minulý pondelok, keď v termináli medzinárodného letiska v Kuala Lumpure čakal na let do Macaa. Kim sa po čine začal sťažovať na prudké bolesti hlavy. Zomrel počas prevozu do nemocnice.

Japonská televízia Fuji TV zverejnila zábery z bezpečnostných kamier, ktoré podľa nej zachytávajú útok na Kim Čong-nama na letisku. Video, často zrnité a neostré, ukazuje, ako k nemu pristupujú z rôznych smerov dve ženy. Jedna z nich príde zozadu a zjavne mu niečo na niekoľko sekúnd pridrží pred ústami. Obe ženy sa následne obrátia a pokojne odídu.

Ďalšie zábery zachytávajú, ako Kim prichádza k letiskovým a bezpečnostným pracovníkom, ukazuje si na oči a zrejme žiada o pomoc.