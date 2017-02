Trump si za bezpečnostného poradcu vybral generála McMastera

McMasterovo meno sa v amerických médiách objavovalo ako jedného z favoritov na post uvoľnený minulý týždeň po Flynovom odchode. V hre boli aj ďalší kandidáti, ktorí však podľa médií post buď odmietli, alebo mali o funkcii iné predstavy ako Trump.

Hlavným konkurentom 54-ročného kariérneho armádneho dôstojníka bol okrem Kellogga ešte bývalý stály zástupca Spojených štátov v OSN John Bolton, pre ktorého však Trump podľa Reuters počíta s inou, doteraz nešpecifikovanou funkciou.

Flynn musel významný post opustiť preto, že nie celkom pravdivo informoval viceprezidenta Mikea Pencea o svojom rokovaní s ruským veľvyslancom Sergejom Kisljakom o amerických sankciách proti Rusku. K tomu podľa denníka The Washington Post došlo ešte pred Trumpovou prezidentskou inauguráciou. Flynn to najskôr poprel, neskôr však uviedol, že o sankciách s veľvyslancom hovoriť mohol, hoci si to teraz nevybavuje.