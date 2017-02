Kyjev dostal v Mníchove studenú sprchu

Po rozhovore s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom zároveň vyhlásil, že Rusko musí plniť záväzky vyplývajúce z mierových dohôd z Minska. Moskva však rovnako opakuje, že nie je signatárom dokumentu, ale spoločne s Nemeckom a Francúzskom je politickým sponzorom plnenia záväzkov, ktoré musí realizovať Kyjev, ako aj samozvané republiky na juhovýchode Ukrajiny.

Ukrajinský prezident však v Mníchove počas rokovania medzinárodnej konferencie o bezpečnosti práve s Penceom opäť stavil na „ruskú kartu“, keď citovaný agentúrou UNIAN tvrdil, že s viceprezidentom USA "som skoordinoval činnosť týkajúcu sa zápasu s ruskou agresiou v Donbase“. V Kyjeve však už menej spomínajú vyjadrenie prezidenta USA Donalda Trumpa, podľa ktorého „budeme spolupracovať s Ukrajinou, Ruskom a so všetkými ďalšími zúčastnenými stranami (teda aj so samozvanými DNR a LNR – pozn. aut.) s cieľom pomôcť im obnoviť mier pozdĺž hranice“.

Napokon rovnako ako 45. prezident USA aj Pence v pondelok zopakoval, že cieľom Bieleho domu je zlepšenie vzťahov s Kremľom. Ibaže aj podľa nového ukrajinského veľvyslanca v SR Jurija Mušku „Rusko je hrozbou nielen pre Ukrajinu, ale aj Európu“. „Stovky tankov Moskva sústredila na svojej západnej hranici a tu je aj odpoveď na otázku, prečo sa jednotky NATO premiestňujú do Poľska a pobaltských štátov,“ dodal veľvyslanec pre Pravdu v súvislosti aj s víkendovým summitom v Mníchove.

Porošenko ‚s ničím novým‘

Na druhej strane, podľa ukrajinského portálu Európska pravda spomínaná "ruská karta“ Kyjeva v Porošenkom núkanej podobe stráca na sile.

„Počas piatkového panelu na tému Budúcnosť Západu: úpadok alebo návrat? sa Porošenko usiloval hovoriť o rusko-ukrajinskom konflikte. Bez nových téz. Povedal všetko, čo Európe tlmočil už desiatky ráz,“ pripomína ukrajinský portál po návrate svojho spravodajcu z Mníchova. Pritom na paneli sa zúčastnili okrem prezidenta Porošenka aj americký senátor McCain, poľský prezident Duda, šéfovia holandského a britského rezortu zahraničia Koenders a Johnson, ktorí však nereagovali na tému nadhodenú ukrajinským lídrom. A to napriek otvorenej podpore Ukrajiny.

„A tak Porošenko skoro pol druha hodiny bol v úlohe štatistu, pretože hlavnými témami aj tohto panelu boli výzvy ako ďalej po brexite či nová politika USA po výmene v Bielom dome,“ konštatuje Európska pravda. Prezidentovi Porošenkovi to však nebránilo po mníchovskom summite na jednej zo sociálnych sietí tvrdiť, že „ústrednou témou“ rokovaní v bavorskej metropole bola práve otázka ukrajinsko-ruského konfliktu. Pritom aj v samotnej ukrajinskej spoločnosti viac ako situácia na juhovýchode krajiny rezonuje napríklad aktivita pravicových nacionalistov, ktorí od 25. januára blokujú dodávky energetického uhlia zo samozvaných republík do ukrajinských tepelných elektrární a oceliarní, čo hrozí krízou a vláda už vyhlásila mimoriadny stav.

„Ak napríklad prestanú ťažiť bane na území, ktoré v Donbase nekontroluje Ukrajina, tak bez práce ostane asi 300-tisíc baníkov a doplnia rady separatistov. Vari to je náš cieľ? Blokáda znie pekne, ale nič neprinesie. Verím však, že sa to čoskoro skončí,“ reagoval na aktivity radikálov pre Pravdu ukrajinský veľvyslanec Muška. Zatiaľ však nacionalistickí aktivisti, ktorí si už postavili stany pred sídlom prezidenta v Kyjeve, sa v pondelok rozhodli zablokovať aj dodávky tovarov smerujúcich z Ruska na Ukrajinu.

Ako pripomína portál Európska pravda, a rokovania v Mníchove to potvrdili, Rusko možno kritizovať aj bez toho, aby sa spomenula Ukrajina. „Kyjev musí napokon pochopiť, že výsledkom pokusu presvedčiť v Mníchove svet o Ukrajine ako prioritnej téme skončí v tom lepšom prípade studenou sprchou pre oficiálny Kyjev. Ak si to neuvedomíme, tak prehráme, aj keď kľúčovou otázkou bezpečnosti je a bude ruská agresia na Donbase a anexia Krymu. Ibaže nie celý svet si to myslí,“ dodáva ukrajinský portál.

V tejto súvislosti aj kyjevský politológ Kosť Bondarenko pripomína málo citované dôležité vyhlásenie Trumpa po nástupe do Bieleho domu, podľa ktorého otázku Ukrajiny musia riešiť európske štáty, a nie USA. „Ukrajina je súčasťou Európy a nech to teda rieši,“ cituje Bondarenko slová prezidenta USA, ktoré zazneli už v prvý týždeň v prezidentskom kresle.