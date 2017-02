Príčinu smrti Kim Čong-unovho nevlastného brata zatiaľ nestanovili

Na tele nevlastného brata severokórejského diktátora Kim Čong-una zároveň neboli nájdené nijaké bodné rany alebo stopy po vpichu.

Predstaviteľ malajzijského ministerstva zdravotníctva Noor Hisham Abdullah dnes uviedol, že z tela Kim Čong-nama boli odobrané vzorky, ktoré budú podrobené laboratórnej analýze. Na základe jej výsledkov by mala byť stanovená príčina Kim Čong-namovej smrti.

„Definitívne stanovisko budeme môcť zaujať, až keď budeme mať k dispozícii laboratórnu správu,“ povedal Noor Hisham Abdullah.

Kim Čong-nam bol nevlastným bratom súčasného vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-una a najstarším synom ich spoločného otca, bývalého lídra izolovanej komunistickej krajiny Kim Čong-ila.

K zrejmému atentátu naňho došlo minulý pondelok, keď v termináli medzinárodného letiska v Kuala Lumpure čakal na let do Macaa. Kim sa po čine začal sťažovať na prudké bolesti hlavy a zomrel počas prevozu do nemocnice. Zdravotníkom údajne ešte stihol povedať, že naňho na letisku zaútočili sprejom s chemickou látkou.