EÚ bude od Londýna chcieť peniaze, ktoré Británia sľúbila

V prejave k belgickému parlamentu to v utorok vyhlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, napísala agentúra Reuters.

„Na dosiahnutie dohody o architektúre budúcich vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou budeme potrebovať roky,“ povedal Juncker. Dodal, že Londýn bude musieť poskytnúť únii všetky peniaze, ktoré v minulosti prisľúbil.

„Briti by to mali vedieť a oni už vedia, že to nebude so zľavou či nulovými nákladmi. Briti musia rešpektovať záväzky, pri ktorých vzniku boli. Takže účet, hrubo povedané, bude pekne mastný,“ vysvetlil Juncker.

Britská premiérka Theresa Mayová chce v marci oficiálne Bruselu oznámiť, že jej krajina na základe výsledkov minuloročného referenda odchádza z EÚ. Po aktivácii článku 50 Lisabonskej zmluvy o zrušení členstva v únii začne dvojročná lehota na vyjednanie podmienok odluky.

Predpokladá sa, že rokovania medzi Bruselom a Londýnom nebudú ľahké. Spory sa očakávajú predovšetkým v oblasti voľného pohybu a v prístupe na trh EÚ. Mayová už dala na vedomie, že chce takzvaný tvrdý brexit, teda úplne oddelenie od EÚ.