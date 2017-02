Ďalší dvaja podozriví z Kimovej vraždy, jeden je diplomat

Jeden z nich je druhým tajomníkom severokórejského veľvyslanectva v Malajzii, druhý je napojený na severokórejskú leteckú spoločnosť Air Koryo a obaja sa stále nachádzajú v Malajzii. Oznámilo to v stredu vedenie polície.

Kim Čong-nama 13. februára zrejme otrávili jedovatou látkou, ktorú mu nastriekali do tváre, keď v Kuala Lumpure čakal na svoj let späť do Macaa, kde dlhodobo žil. Južná Kórea z atentátu obvinila severokórejských agentov.

Malajzijská polícia v piatok zatkla Severokórejčana Ri Čong-čchola, ktorý žije v Malajzii viac ako tri roky. Už skôr polícia zadržala dve ženy, s vietnamským a indonézskym pasom, a priateľa jednej z nich. Z priameho spáchania vraždy je podozrivá jedna zo zadržaných žien.

Polícia v stredu podľa agentúry AP oznámila, že obe ženy vycvičili severokórejskí agenti tak, aby rozotreli Kimovi jed po tvári a potom si umyli ruky.

V súvislosti so smrťou brata vodcu KĽDR pátra malajzijská polícia po ďalších štyroch občanoch KĽDR, ktorí opustili Malajziu v pondelok, keď bol Kim Čong-nam otrávený. Polícia neoznámila, že štvorica hľadaných je nejako spojená so severokórejskú vládou. V stredu polícia uviedla, že podľa všetkého odleteli do severokórejskej metropoly Pchjongjangu.

Telo zavraždeného je v márnici vzhľadom k vysokej citlivosti prípadu pod stálou ochranou ozbrojeného tímu. Kim Čong-namova násilná smrť vyvolala napätie v diplomatických vzťahoch medzi Malajziou a KĽDR.

Kim Čong-nam bol bratom súčasného severokórejského vodcu Kim Čong-una a zároveň najstarším synom bývalého vodcu Kim Čong-ila, za ktorého nástupcu bol niekoľko rokov považovaný. Kim Čong-nam mal povesť playboya, hráča v kasínach a povaľača. Pre severokórejskú vládu bol tŕňom v oku.