Slováka odsúdili v Rakúsku za vraždu na 9 rokov väzenia

Nemenovanému 20-ročnému mužovi pôvodne hrozilo, že vo väzení strávi až 15 rokov, rozsudok je však miernejší po zohľadnení skutočností, že sa predtým nedopustil nijakého deliktu a ihneď po usmrtení príbuzného nožom vypovedal na polícii. Súd rozhodol o výške trestu až na „tretí pokus“ po tom, ako sa podarilo polícii predviesť aspoň jedného zo štyroch predvolaných svedkov, informovala rakúska verejnoprávna stanica ORF.

K predmetnej vražde došlo 5. júla 2016 vo viedenskej štvrti Brigittenau, kde mladík zo Slovenska údajne počas hádky bodol 23-ročného bratranca nožom do hrude a spôsobil mu smrteľné poranenie srdca. Tragédia sa odohrala v byte 25-ročnej Maďarky, s ktorou sa odsúdený predtým zoznámil.

Mladík vypovedal, že vyrastal v chudobných pomeroch, pričom niektorých z jeho desiatich súrodencov odobrali rodičom úrady. Vo veku 15 rokov sa rozhodol odísť za lepším životom do Rakúska, nesnažil sa však nájsť si pravidelnú prácu.

Priateľka Slováka, ktorá s ním žila v uvedenom jednoizbovom byte spolu so svojím dieťaťom, spoznala deň pred vraždou jeho piatich príbuzných vrátane obete, keď sa u nich po príchode do Viedne ubytovali. Osudná hádka medzi partnermi, do ktorej sa údajne bratranec zamiešal, vypukla aj kvôli záľube obvineného vdychovať výpary z rozpúšťadiel, čo mladej matke prekážalo.

Advokátka odsúdeného sa podľa ORF vyjadrila, že je spokojná s utorkovým rozsudkom, ktorý bezprostredne po vynesení nadobudol právoplatnosť.