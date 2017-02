Volebné napätie vo Francúzsku rastie

Hoci prieskumy verejnej mienky naznačujú, že šéfka krajnej pravice Marine Le Penová by v druhom kole volieb napokon neuspela, jej súperi začínajú strácať výrazný náskok. To sa týka tak centristického kandidáta Emmanuela Macrona, ako aj konzervatívca Françoisa Fillona.

Šéfk a francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová je v prieskumoch pred prezidentskými voľbami na vzostupe. Autor: Reuters, Robert Pratta

Podľa najnovších prieskumov sa zdá, že postup do druhého kola volieb je jasný len v prípade šéfky Národného frontu. Le Penová by v prvom kole získala 26 percent hlasov. Do druhého kola by postúpil buď exminister hospodárstva vo vláde socialistov Macron, alebo pravicový expremiér Fillon. Ich šance sú vyrovnané – podľa ankety Opinionway by získali 21 percent, podľa iného prieskumu sa favoritom stáva opäť Fillon.

Ak by postúpil Macron, súboj s Le Penovou by vyhral so ziskom 58 percent. Ešte donedávna mu však prieskumy dávali až 65 percent. Ak by postúpil Fillon, jeho náskok pred Le Penovou by bol ešte menší. „Je to ďaleko od 82 percent Jacqua Chiraca v roku 2002,“ upozornil Frédéric Micheau z agentúry OpinionWay. Pri exprezidentovi Chiracovi narážal na situáciu, keď do druhého kola prekvapujúco postúpil Jean-Marie Le Pen, otec terajšej kandidátky. „Tieto čísla treba brať s rezervou, pretože všetko sa zmení po prvom kole. Napriek tomu (Le Penová) nikdy nebola v tak priaznivej situácii. To je bezprecedentné,“ dodal Micheau.

Micheau v tejto súvislosti upozornil na faktor nepokojov na parížskych predmestiach, ktoré nedávno vyvolala policajná brutalita voči mladíkovi tmavej pleti. Le Penová neurobila nič zvláštne na získanie nových voličov, populisticky opakuje svoje frázy namierené proti migrantom, tradičným stranám a systému či EÚ. Podľa prieskumov jej nepoškodila ani kauza sprenevery peňazí z rozpočtu EÚ – škandál s falošným zamestnávaním jej ľudí ako poslaneckých asistentov v Európskom parlamente. Vrátiť má 300-tisíc eur.

Naopak, Fillonovi, ktorý bol ešte pred mesiacom jasným favoritom volieb, začali preferencie klesať po prevalení aféry s dlhoročným fiktívnym zamestnávaním jeho ženy ako poslaneckej asistentky. Fillona po vypuknutí škandálu v prieskumoch dočasne predbehol Macron. Jeho preferencie zas začali padať po tom, čo ruské médiá vypustili špekuláciu o tom, že vedie dvojaký život so šéfom verejnoprávnej rozhlasovej stanice, čo Macron s humorom poprel. Minulý týždeň zas Macronovi u časti voličov nepomohlo jeho označenie kolonializmu za zločin proti ľudskosti.

Výsledok týchto prezidentských volieb je nepredvídateľný aj z iného dôvodu. Nedávny prieskum agentúry Odoxa naznačil, že viac ako polovica opýtaných ešte nevie, koho bude voliť. Z nich 20 percent zvažuje medzi dvoma kandidátmi. Podľa iného prieskumu zas polovica opýtaných svoje terajšie preferencie nepovažuje za definitívne a možno bude hlasovať inak. Ovplyvniť ich teda môže čokoľvek.

Táto nestálosť je podľa pozorovateľov nezvyčajná. Netýka sa však každého kandidáta rovnako, upozornil portál BFMTV. Spomedzi hlavných kandidátov najstabilnejších potenciálnych voličov má Le Penová, najmenej stabilných zas Macron. „Voličská základňa Le Penovej sa od volieb k voľbám obnovuje a vyvíja,“ povedal pre BFMTV Yves Marie Cann z inštitútu Elabe. Macron, ktorý len vlani založil vlastné hnutie Vpred!, je v komplikovanejšej situácii. „Stelesňuje novinku, čo je silou, ale aj slabosťou,“ dodal Cann.

Ďalší vývoj môže ovplyvniť ešte jeden potenciálny kandidát – centrista François Bayrou, ktorý má v stredu oznámiť, či bude kandidovať. Ak by sa rozhodol nekandidovať, jeho potenciálni voliči budú zrejme voliť Macrona, prípadne Fillona.