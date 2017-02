Británia bude prijímať migrantov aj po brexite, hovorí britský minister

Podľa portálu politico.eu Davis povedal, že krajina by mala sama veľké problémy so zaplnením týchto pozícii. „Bude trvať roky, kým Britov naučíme robiť tieto práce. Neočakávajte, že to, že sa mení, kto bude určovať politiku krajiny, povedie k okamžitému uzatvoreniu dverí. Nepovedie,“ povedal pre politico.eu.

„Sme úspešnou ekonomikou, vo väčšej alebo menšej miere, pretože máme šikovných a talentovaných ľudí, ktorí prichádzajú do Británie,“ dodal Davis, ktorý je momentálne na oficiálnej návšteve Estónska.

V Británii momentálne žije asi 3 milióny ľudí z ostatných krajín EÚ a ich status po budúcom vystúpení krajiny z tejto organizácie je jednou z najdiskutova­nejších tém súvisiacich s brexitom.