Trump klamal v prezidentskom úrade každý deň, zaznamenáva projekt

The Washington Post sa odvoláva na informácie nového projektu The Post's Fact Checker, ktorý podrobne zachytáva prvých 100 dní amerického miliardára v úrade.

Už v deň inagurácie klamal Donald Trump hneď sedemkrát. Rovnaký počet neprávd zaznamenal ešte trikrát. Zatiaľ bolo viac dní (18), keď Trump klamal viac ako štyrikrát, ako tých, keď klamal menej často (15).

Projekt The Post's Fact Checker tiež dospel k záveru, že postoj Donalda Trumpa k pravdivým výrokom sa od nástupu do Bieleho domu nezmenil. Počas kampane boli až dve tretiny jeho výrokov nepravdivé, pričom napríklad u Billa Clintona to bolo len 14 percent výrokov.

„Zatiaľ sme nemali žiadneho prezidentského kandidáta, ktorý by bol taký arogantný k faktom a taký neochotný priznať si vlastnú chybu, ako je Donald Trump,“ povedal ešte koncom minulého roka jeden z hlavných overovačov pravdy (fact-checkerov) Glenn Kessler.