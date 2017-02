Švédsky expert: Viac migrantov neznamená viac zločinu

Čo hovoria štatistiky zločinu vo Švédsku na slová amerického prezidenta a Bieleho domu o zvyšujúcej sa kriminalite, ktorá má údajne súvis s migrantmi?

Ako určite viete, Švédsko má pomerne otvorenú imigračnú politiku. Až štvrtina obyvateľov má zahraničné korene. Počet migrantov do Švédska sa zvýšil po druhej svetovej vojne. Najprv to bolo pozvoľné, od 60. rokov minulého storočia je tento proces rýchlejší. Od 50. rokov kriminalita rástla až do 90. rokov. Odvtedy sme svedkami stabilizácie, dokonca niekedy aj poklesu počtu zločinov. Zjavne nie je priamy súvis medzi migráciou a zločinnosťou. Za posledné roky sme však vo Švédsku zaznamenali nárast násilných trestných činov.

Čomu to pripisujete?

Dlhodobo počet takýchto činov klesal. Teraz to má súvis s tým, že v niektorých štvrtiach miest, kde riešime problém, ktorý pripomína boj s gangstrami. Nemá to však nič spoločné s migrantmi, ktorí prišli za posledné dva roky. Páchatelia sú aj migranti. Ale nejde o ľudí, ktorí do Švédska prišli v poslednom čase.

Vo švédskych médiách sa nedávno objavilo tvrdenie miestneho policajta, ktorý sa sťažoval, že väčšinu prípadov, ktoré vyšetruje, spáchali ľudia s nešvédsky znejúcim menom.

Nereprezentuje to žiadnu štatistiku. Status na Facebooku tohto pána je xenofóbny. Najmä za posledné roky sa pri príchode imigrantov takého názory objavujú. Posilnili sa aj Švédski demokrati, čo je najxenofóbnejšia strana v parlamente. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že imigranti sú v štatistikách zločinnosti zahrnutí dvojnásobne viac ako zvyšok populácie. Ale dôležité je vysvetliť, že aj napriek týmto dátam a tomu, že počet migrantov rastie, je úroveň kriminality vo Švédsku stabilná. Takže neznamená to, že čím viac migrantov, tým viac kriminality. Áno, možno by sme mali vo Švédsku menej zločinov bez migrantov. Pravdepodobne však ide aj o to, ale to je len hypotéza, že títo ľudia sa nachádzajú často nižšie na spoločenskom rebríčku. Ak by tam neboli migranti, bola by tam nejaká iná skupiny obyvateľov.

Keď sa Trump snažil vysvetliť, o čom hovoril, spomenul dokument na stanici Fox News, ktorý videl, a ktorý tvrdí, že vo Švédsku najčastejšie dochádza k znásilneniam. Ako vyzerá situácia v krajine v súvislosti s týmto?

Máme dáta, ktoré by toto tvrdenie mohli podporovať. Ale skutočnosť je trocha iná. Švédske štatistiky hovoria o vysokom počte znásilnení v porovnaní s mnohými inými štátmi. No definícia tohto zločinu je v našej krajine veľmi široká. Mimochodom, máme o tom aj debatu, ako by táto legislatíva mala vyzerať, ako nazývať niektoré činy. Okrem toho má Švédsko veľmi vzdelané obyvateľstvo, najmä medzi ženami. Tendencia hlásiť znásilnenia je vo Švédsku veľmi vysoká. Často vyššia ako v iných krajinách. Ženy vo Švédsku poznajú svoje práva. Pravdepodobne má na ohlasovanie znásilnení a vplyv aj debata o nich. Aj situácia, keď mladí ľudia napríklad na festivaloch obťažovali ženy. Čo je správanie, ktoré je potrebné potrestať a odmietnuť. Ale všetky debaty o tom, že vo Švédsku dochádza k najviac znásilneniam, sú iba hlúposť. Okrem štatistík zločinu máme aj prieskumy, v ktorých sa pýtame, ako ľudia vnímajú problém sexuálnych útokov. Tieto výskumy neukazujú na veľký počet znásilnení. Máme o tom pravidelné prieskumy od roku 2005. Neukázali nejaký nárast sexuálnych útokov.

V dokumente, na ktorý sa odvoláva Trump, sa spomína aj problém oblastí, do ktorých sa vraj neodváži polícia. Ako to vyzerá z vášho pohľadu?

V dvoch oblastiach spomenutých v tom dokumente robím prieskum. Aj o migrantoch a nezamestnanosti a ich správaní. Parkujem tam autom. Nikdy by mi nenapadlo, že by sa mohlo niečo stať. Je to jedna strana príbehu. Druhá je, že určite máme vo Švédsku problémy. Najmä v okrajových oblastiach veľkých miest. Sú tam aj ľudia, ktorí z času na čas po sebe strieľajú. Ale že by išlo o miesta, kde by sa neodvážila polícia, je zveličovania a typická propaganda. Niekto to robí preto, že chce Švédsko vykresliť ako veľmi nebezpečnú krajinu práve pre našu otvorenú imigračnú politiku.