Švédsko vyšetruje nepokoje v prisťahovaleckej štvrti Štokholmu

Nepokoje sa odohrali v pondelok večer, teda len dva dni po výrokoch amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu švédskej migračnej politiky a bezpečnosti v tejto škandinávskej krajine. Účastníci nepokojov hádzali na policajtov kamene, jeden z policajtov v reakcii do davu vystrelil, nikoho ale nezasiahol.

Požiarnici stoja pri zhorených autách na predmestí Štokholmu v časti Rynkeby. Autor: Reuters, TT NEWS AGENCY

Polícia prišla v pondelok na predmestie Rinkeby zatknúť osobu podozrivú z drogových zločinov. Do ulíc následne vyšiel dav, ktorý zapálil niekoľko áut a raboval obchody, napísal v stredu spravodajský server BBC News. Niektorí z účastníkov nepokojov mali tváre zahalené maskami.

Policajti reagovali výstražnou paľbou. Polícia neskôr uviedla, že jeden z policajtov vystrelil do davu, čo je vo Švédsku veľmi neobvyklé. Žiadné strelné poranenia neboli hlásené. Pre iný druh zranenia ale museli ošetriť niekoľko ľudí, vrátane majiteľa obchodu. Noc v nemocnici strávil tiež fotograf denníka Dagens Nyheter, ktorý vypovedal, že ho napadla skupina ľudí, keď na mieste pracoval na reportáži.

Ako pripomenul server BBC News, Švédsko bolo už v minulých rokoch svedkom nepokojov v oblastiach s početnou prisťahovaleckou populáciou.

Šéf Bieleho domu Trump vyvolal pozdvihnutie svojím sobotňajším prejavom na Floride, keď spojil príchod vlny migrantov do Švédska s údajným nárastom zločinnosti v tejto škandinávskej krajine. Hovoril pritom o incidente z piatkového večera vo Švédsku, hoci tam k ničomu vážnemu nedošlo. „Pozrite sa, čo sa deje v Nemecku, čo sa včera v noci stalo vo Švédsku. Švédsko. Kto by to bol povedal? Švédsko,“ vyhlásil.

Trump tiež dodal, že Európania kvôli otvorenému prijímania cudzincov teraz čelia ťažkostiam, o ktorých si nikdy nemysleli, že ich budú mať. Zmienil sa tiež o Bruselu, Paríži a Nice, ktoré boli v poslednom čase terčom krvavých teroristických útokov. Neskôr uviedol, že svoju zmienkou o Švédsku reagoval na správu televízie Fox News, ktorá v piatok predstavila nový dokument o migrantoch a kriminalite vo Švédsku.

Vyšetrovateľ si prezerá zhorené auto po protestoch migrantov v časti Rynkeby na predmestí Štokholmu. Autor: Reuters, TT NEWS AGENCY

Švédsko, ktoré má 9,5 milióna obyvateľov, bolo v roku 2015 svedkom obrovského prílivu migrantov. O azyl požiadalo viac ako 162-tisíc ľudí, takmer tretina z nich prišla z vojnou zmietanej Sýrie. S migračnou vlnou sa v krajine zvýšilo napätie a boli zaznamenané občasné útoky na migrantov aj niekoľko demonštrácií na podporu prisťahovalcov alebo naopak proti nim.

Švédsko ponúkalo pôvodne trvalý pobyt všetkým Sýrčanom. Počet prichádzajúcich migrantov ale vládu prinútil neskôr pravidlá zmeniť. Švédsko okrem iného zaviedlo prísne hraničné kontroly a ponúklo finančné čiastky migrantom, ktorí budú ochotní krajine dobrovoľne opustiť. V roku 2016 množstvo žiadostí o azyl vo Švédsku kleslo na 29-tisíc.

Oficiálne švédske štatistiky neregistrujú významný nárast zločinnosti po príchode novej vlny migrantov. Kritici ale obviňujú políciu, že sa snaží zatajovať pred verejnosťou zločiny údajne spáchané cudzincami. Poukazujú pritom na nárast lúpežných prepadnutí a na sexuálne útoky na mladé ženy, napríklad na hudobnom festivale z roku 2015. Švédska polícia odmieta, že by čokoľvek tajila a zdôrazňuje svoju dlhodobú politiku, podľa ktorej nie je etnický pôvod podozrivých nikdy zverejňovaný.

Od roku 2013, kedy Švédsko začalo uplatňovať ústretovú politiku voči migrantom, v krajine nedošlo k žiadnemu veľkému teroristickému útoku. Švédsko je však považované za krajinu s najvyšším počtom bojovníkov v radoch teroristickej organizácie Islamský štát na hlavu v Európe. Asi 140 z predpokla­daných 300 bojovníkov islamského štátu, ktorí odišli do Iraku a Sýrie, sa už vrátilo späť.