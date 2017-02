Prezident Trump sprísnil migračné pravidlá

Prezident USA Donald Trump pózuje fotoreportérom po príchode do Bieleho domu, kam sa vrátil z krátkeho oddychu na Floride.

„Podľa novej smernice ak migrant nedokáže potvrdiť, že žije v USA posledné dva roky, tak sa na neho vzťahuje deportácia,“ informoval aj portál Iland.tv. Navyše nová direktíva sa vzťahuje aj na ľudí, ktorých zadržali pre drobné delikty. Napríklad pre dopravný priestupok či krádež. Preložené do normálnej reči, cieľom opatrenia Trumpovej administrácie je pomocou akejkoľvek zámienky zbaviť sa v rámci deportácie nemalej časti migrantov v USA. Samotné zákony sa pritom nemenia, ale sprísňuje sa ich dodržiavanie.

Nové pravidlá rozširujú právomoci bezpečnostných orgánov v záujme dodržiavania existujúcich zákonov. Sean Spicer, tlačový tajomník Bieleho domu

„Nové pravidlá rozširujú právomoci bezpečnostných orgánov v záujme dodržiavania existujúcich zákonov,“ citujú agentúry zo stredajšieho vyhlásenia Seana Spicera, tlačového tajomníka Bieleho domu. Jedinou skupinou, na ktorú sa sprísnené pravidlá nevzťahujú, sú ľudia, ktorí prišli do USA ako deti so svojimi rodičmi. Je to však minimum z počtu tých, na ktorých sa sprísnený režim vzťahuje. Práve preto, ako informovala agentúra Reutes, ministerstvo vnútornej bezpečnosti očakáva výrazný nápor na agendu. Plánuje preto zamestnať 10-tisíc nových imigračných úradníkov a ďalších 5¤000 ľudí určených na kontrolu hraníc.

Podľa odhadov žije dnes v USA asi 11 miliónov prisťahovalcov bez povolenia. Zníženie ich počtu bolo jedným z predvolebných sľubov Donalda Trumpa súvisiacich s migráciou. Najskloňovanejšie nariadenie, ktoré zakazuje vstup do USA občanom siedmich moslimských krajín a pozastavuje azylové programy, zablokovali súdy. Trump sa však nevzdáva a už ohlásil vydanie nového dekrétu, ktorý podľa jeho spolupracovníkov vyhovie námietkam justície.

Na kritiku časti verejnosti americká administrácia reaguje tvrdením, podľa ktorého „nové pravidlá nevyvolajú masovú deportáciu“. Napríklad John Kelly, minister rezortu národnej bezpečnosti, citovaný portálom Deutsche Welle, upozornil, že „realizácia odporúčaní bude vyžadovať nemálo času kvôli riešeniu finančných a logistických problémov“.

Problémom je aj samotná realizácia Trumpových migračných zákonov. Ako v tejto súvislosti pripomína portál Euronews, hlavne v mnohých mestách, v ktorých v administrácii majú väčšinu demokrati, evidujú v tej či onej podobe blokovanie plnenia zákonných noriem. Práve takýmto „rebelom“ vyslala prezidentská administrácia signál v podobe upozornenia, podľa ktorého ich konanie sa bude kvalifikovať ako porušenie zákonov a predmetné mestá prídu o federálne financovanie.