Trump zrušil Obamovu smernicu o transrodových toaletách

Ministerstvá spravodlivosti a školstva zaslali školám list, v ktorom sa uvádza, že predchádzajúca smernica spôsobila zmätok, viedla k žalobám a vláda ju preto zrušila, ale opatrenia ohľadne ochrany proti šikanovaniu to nepostihlo.

Protestné logo k obmedzovaniu transrodových ľudí k prístupu k toaletám a sociálnym zariadeniam podľa ich uváženia a voľby. Autor: Reuters, Jonathan Drake

Podľa agentúry AP je tak teraz na jednotlivých štátoch a školách, ako si budú vysvetľovať antidiskriminač­ný zákon.

Ministerka školstva Betsy DeVosová uviedla, že táto „otázka sa najlepšie rieši na štátnej a miestnej úrovni“.

„Školy, komunity a rodiny môžu nájsť – a v mnohých prípadoch aj našli – riešenia, ktoré chránia všetkých študentov,“ vysvetlila DeVosová.

Spravodajská stanica BBC pripomenula, že smernicu vydala vlani v máji vláda vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu. Smernica nebola právne záväzná, ale jasne školy varovala, že ak sa ňou nebudú riadiť, môžu prísť o príspevky z federálneho rozpočtu.

Barack Obama tvrdil, že smernica je v súlade so zákonom a v najlepšom záujme detí. „Na školách sú transrodové deti. Sú šikanované. A sú ostrakizované. Je to pre nich ťažké… Môj najlepší výklad toho, čo sú naše zákony a povinnosti, je, že by sme sa mali snažiť vyhovieť týmto deťom tak, aby neboli v neistej situácii,“ povedal Obama.

Smernica však vyvolala v USA silný odpor. Žalobu proti nej podalo 13 štátov a texaský federálny sudca ju zablokoval.

Štáty v spoločnej žalobe proti nariadeniu obvinili Obamovu administratívu zo „sprisahania s cieľom premeniť pracoviská a vzdelávacie zariadenia v celej krajine na laboratóriá pre mohutný sociálny pokus, opovrhujúc demokratickým procesom a nedbajúc na politiku zdravého rozumu, ktorá chráni deti a základné práva na súkromie“.

Uvedená žaloba podľa agentúry AP predstavovala jeden z „najkoordinova­nejších a najviditeľnejších“ právnych postupov, ktorými jednotlivé štáty vzdorujú priznaniu „toaletových práv“ transrodovým osobám. Ide totiž o záležitosť rozdeľujúcu americkú spoločnosť, pričom konzervatívne štáty označujú pokyn z Washingtonu za bezpečnostnú hrozbu.

Texaský viceguvernér Dan Patrick dokonca vyhlásil, že jeho štát sa radšej vzdá desiatich miliárd dolárov z federálnych dotácií na školstvo, než aby sa podriadil požiadavke umožniť transrodovým študentom výber toaliet.