Island rieši, či ananás patrí na pizzu. Prezident bol proti

Islandský prezident Gudni Jóhannesson nedávno v debate so študentmi v meste Akureyri vyhlásil, že havaj pizzu nenávidí a že by ju najradšej zakázal. Jeho výroky sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a prinútili Jóhannessona, aby sa k téme vrátil v utorok na facebooku.

Prezident uistil, že havajskú pizzu nezakáže, a dodal, že k tomu ani nemá právomoc. Uviedla to agentúra AFP.

Diskusiu okolo havajskej pizze vyvolal jeden zo stredoškolských študentov v severoislandskom prístavnom meste Akureyri, ktorý sa na pizzu zdobenou tradične šunkou, syrom a ananásom prezidenta spýtal. Jóhannesson sa k pokrmu vyjadril veľmi kriticky. „Keby som mal tú moc, tak by som ju v našej krajine zakázal,“ povedal.

Agentúra AP to označila za najkontroverznejší výrok islandského prezidenta, ktorý má prevažne ceremoniálnu funkciu, od jeho vlaňajšieho nástupu do funkcie. Jóhannessonov výrok vyvolali mnoho reakcií tiež na sociálnych sieťach, a to ako na Islande, tak vo svete. Islandský prezident preto na facebooku v utorok zverejnil ďalšie komentáre.

„Nemám právomoc zakázať ľuďom ananás na pizzi, a som rád, že takúto právomoc nemám. Prezidenti by nemali mať neobmedzenú moc,“ napísal. „Na pizzu by som odporučil plody mora,“ dodal prezident, ktorý pôsobil pred nástupom do úradu ako profesor politickej histórie.

Štyridsaťosem­ročného Jóhannessona zvolili za prezidenta vlani a medzi Islanďanmi je nesmierne populárny. Je známy svojím neformálnym vystupovaním. Sám seba označuje za obyčajného otca rodiny, ktorý rád číta, behá a hrá futbal. Preložil aj štyri knihy od amerického autora hororových románov Stephena Kinga. V prieskume verejnej mienky z 24. januára mal podporu 81,4 percenta ľudí.