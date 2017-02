Moskva stavia na nemeckých populistov

Návšteva šéfky populistického zoskupenia Alternatíva pre Nemecko (AfD) v Rusku a jej prijatie na vysokej úrovni však aj napriek jej diskrétnosti vyvolali v Berlíne veľký rozruch.

Petryová sa k víkendovým rokovaniam, na ktoré médiá neboli pripustené, priznala až po tom, čo sa o nich v pondelok objavila zmienka na webe Štátnej dumy. V krátkom oficiálnom ozname sa uvádza, že ňou vedenú delegáciu prijal šéf dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin, jeho námestník Piotr Tolstoj, obaja z vládnej strany Jednotné Rusko, ako aj vodca voči Kremľu lojálnych ultranacionalistov Vladimir Žirinovskij a jeho stranícky kolega, šéf zahraničného výboru Štátnej dumy Leonid Sluckij.

Šéfka Alternatívy pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová (vpravo). Autor: Reuters, FABRIZIO BENSCH

Návšteva sa formálne uskutočnila nie na pozvanie Štátnej dumy, ale moskovskej radnice. AfD je totiž zatiaľ mimoparlamentná strana, vo viacerých krajinských snemoch však už má svojich zástupcov. Oficiálnou témou rozhovorov tak mala byť regionálna spolupráca.

Zoznamovacie stretnutie

Ruskí predstavitelia schôdzku označili za zoznamovaciu. „Sme si vedomí, že AfD má v Nemecku veľa odporcov, ale zdá sa, že stále viac ľudí v Európe podporuje také strany, ktoré médiá označujú za populistické, a je tu reálna šanca, že po nadchádzajúcich voľbách budú zastúpené v spolkovom parlamente,“ povedal Tolstoj pre Financial Times.

„Ak 10 alebo 15 percent ľudí podporuje také strany, tak ich viac nemôžete považovať za okrajové. Rastú a my potrebujeme pochopiť ako a prečo. Môžu byť súčasťou budúcich parlamentných zmien, takže je lepšie ich poznať,“ dodal. Vysvetlil tiež, že Moskva nemá problém udržiavať kontakty s protisystémovými stranami z Nemecka, Francúzska či Talianska: „Hodnoty, aké vyznávajú AfD, Národný front či Liga severu, môžu byť v Európe vnímané ako extrémistické, ale v Rusku sa považujú za normálne.“

Pre AdF je Rusko jedným z protestných vektorov, ktoré využíva, keď sa vymedzuje voči tradičným parlamentným stranám. Vladislav Belov, šéf Centra nemeckých štúdií pri Ruskej akadémii vied

AfD svoju politiku postavila na tvrdom odmietaní migrantov a euroskepticizme. Jej šéfka sa však vyslovuje aj za zlepšenie vzťahov s Moskvou a zrušenie sankcií, čo kancelárka Angela Merkelová považuje za neaktuálne. Petryovej manžel a stranícky kolega Marcus Pretzell vlani vyvolal v Nemecku škandál, keď podnikol návštevu anektovaného Krymu, ktorú mu financovali ruskí hostitelia.

Podpora AfD klesá, Bundestag je ale na dosah

Podľa včera zverejnených výsledkov prieskumu má AfD sedem mesiacov pred spolkovými voľbami 8-percentnú podporu, čo je najnižšia hodnota, akú sociológovia namerali od vlaňajšieho leta. Napriek tomu si však stále udržiava pozíciu tretej najpopulárnejšej strany a o tom, že sa do Bundestagu dostane, nik nepochybuje.

AfD tvrdí, že Petryová do Moskvy nešla vybavovať finančnú podporu tak, ako to spravila vodkyňa francúzskeho Národného frontu Marine Le Penová, ktorá si z cesty do Ruska v roku 2014 priniesla domov 9 miliónov požičaných eur. Čo tam teda hľadala? Vladislav Belov, šéf Centra nemeckých štúdií pri Ruskej akadémii vied, je presvedčený, že sa z Moskvy rozhodne nevrátila s prázdnymi rukami.

„Pre AdF je Rusko jedným z protestných vektorov, ktoré využíva, keď sa vymedzuje voči tradičným parlamentným stranám,“ povedal pre Deutsche Welle politológ, podľa ktorého moskovské prijatie na vysokej úrovni je v očiach stúpencov AfD „jednoznačné plus“.

A čo má z Petryovej návštevy Rusko? Piotr Akopov, komentátor denníka Vzgliad, medzi riadkami pripúšťa, že získava nástroj, ako vplývať na septembrové nemecké voľby. V nich víťazstvo ktoréhokoľvek protivníka Merkelovej CDU, hoci aj voči Moskve menej vyhranených sociálnych demokratov, by bolo pre Kremeľ zmenou k lepšiemu. „To, že predstavitelia strany, ktorú sa oficiálna nemecká propaganda stále pokúša nazývať ultraradikálnou až extrémistickou, vedú úplne otvorene dialóg s vedením ruského parlamentu, je jasný signál pre Angelu Merkelovú: Rusko stavia na zmenu vlády v Nemecku. Nie na to, že kancelárkou sa stane Frauke Petryová, ale na to, že kancelárkou nebude Merkelová,“ napísal Akopov.

Komentátor Vzgliadu tiež zdôrazňuje, že prijatím Petryovej na vysokej úrovni sa Moskva definitívne vzdáva niekdajšej praxe verejne neudržiavať kontakty s protivníkmi západných vlád. „Keď už nás úplne otvorene obviňujú z pokusov vplývať na voľby na Západe, tak z akého dôvodu by sme mali dodržiavať obmedzenia, ktoré sme na seba dobrovoľne vzali?“ kladie si rečnícku otázku.