Britská strana UKIP bojuje v doplňujúcich voľbách „alternatívne“

Nebolo by na tom nič neobyčajné, keby sa vo štvrtok radikálny euroskeptik neuchádzal o kreslo v parlamente v doplňujúcich voľbách v obvode Stoke-on-Trent Central.

Kto si niekoľko dní pred takýmto dôležitým hlasovaním naplánuje údržbu internetovej stránky? Azda iba niekto, kto má obavy, čo sa na nej verejnosť a novinári dočítajú.

Šéf Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Paul Nuttall je mnohonásobný klamár. Vo štvrtok sa uchádza o kreslo v parlamente v doplňovacích voľbách v obvode Stoke-on-Trent Central. Ovplyvnia jeho lži rozhodovanie voličov? Autor: Reuters, ANDREW YATES

Nuttall mal veru pred voľbami čo vysvetľovať. Bol profesionálny futbalista? Ukázalo sa, že tím Tranmere Rovers, za ktorý mal hrať, o ničom nevie. Má doktorát z Univerzity Liverpool Hope? Táto vysoká škola o tom nemá žiadny záznam, iba o tom, že začal študovať. V eseji o holokauste spomína knihu popierača holokaustu Davida Irvinga? Len to tam údajne dodala jeho priateľka bez toho, aby on o tom vedel.

Je to klasická Nuttallova výhovorka. Urobil to niekto iný. Hranice však asi prekročil tvrdením, že pri tragédii na futbalovom štadióne Hillsborough v Sheffielde prišiel o niekoľkých blízkych priateľov. Pri tejto katastrofe v apríli 1989 zahynulo 96 ľudí a 766 bolo zranených. Stalo sa to pri pohárovom zápase FC Liverpool proti Nottinghamu Forest. Minulý rok vyšetrovanie uzavreli s tým, že za smrť ľudí počas paniky môže polícia a zdravotnícke zložky, ktoré hrubým spôsobom porušili pravidlá.

Nuttall vyzeral ako niekto, kto mohol zjednotiť stranu a určiť jej postavenie po referende. Ale vyzerá to tak, že klamal ešte aj o tom, že žil v Stoke, kým stále býval v Liverpoole. Bill Jones, expert na britskú politiku

Tragédia je stále citlivou témou v krajine. Klub FC Liverpool nekomunikuje s najväčším britským denníkom The Sun, ktorý tvrdil, že za tragédiu mohli fanúšikovia. Preto Nuttallovo vyhlásenie, že na Hillsborough prišiel o blízkych priateľov, zarezonovalo. Najmä keď to poňal aj politicky a obvinil vládu zo zamlčovania informácií o tragédii. A napísal to práve na svojej stránke.

Nikto z príbuzných obetí však Nuttalla osobne nepozná. Politik UKIP nakoniec priznal, že jeho slová nie sú pravdivé. "Ospravedlňujem sa. Neprišiel som o nikoho, kto by bol mojím osobným blízkym priateľom,“ nakoniec vyhlásil Nuttall v rozhovore pre Radio City Talk.

Doplňovacie voľby vo štvrtok sa konajú doplňovacie voľby do britského parlamentu vo dvoch obvodoch – Stoke-on-Trent Central a Copeland

do britského parlamentu vo dvoch obvodoch – Stoke-on-Trent Central a Copeland v oboch kreslá obhajuje Labouristická strana

Labouristická strana v Stoke-on-Trent Central však kandidát ľavice Gareth Snell čelí náporu lídra UKIP Paula Nuttalla

však kandidát ľavice Gareth Snell čelí náporu lídra UKIP Paula Nuttalla v Copelande zase labouristka Gillian Troughton bojuje najmä s konzervatívnou političkou Trudy Harrisonovou

zase labouristka Gillian Troughton bojuje najmä s konzervatívnou političkou Trudy Harrisonovou v prípade, že labouristi stratia oba obvody, bude to veľká rana pre lídra Jeremyho Corbyna, ktorý aj tak bojuje s nízkou popularitou

Znamenajú však politikove klamstvá niečo v dobe alternatívnych faktov, teda lží? Ovplyvnia Nuttallove výmysly rozhodovanie voličov? UKIP dobre vedela, prečo do Stoke svojho šéfa vysiela. V referende o brexite tu bolo takmer 70 percent miestnych voličov za vystúpenie z EÚ. Euroskeptici cítia šancu, že tento obvod zoberú labouristom. Veď brexitová kampaň bola založená v prvom rade na emóciách, až potom na nejakých faktoch. A labouristi trpia aj nízkou popularitou svojho lídra Jeremyho Corbyna.

Keď ľavica prehrá voľby v Stoke a zajtra neuspeje ani v doplňujúcom hlasovaní v obvode Copeland, pozícia predsedu strany sa opäť oslabí. Pre Nuttalla ako šéfa UKIP je však tiež extrémne dôležité vyhrať. Je to test jeho schopností prilákať k strane voličov v postreferendovom období.

"Myslím, že bez Nutallových problémov by UKIP v Stoke asi zvíťazila. Otázky v súvislosti s jeho fiktívnymi vyhláseniami to však strane sťažili,“ reagoval pre Pravdu politológ Jonathan Tonge z Liverpoolskej univerzity.

"Nuttall vyzeral ako niekto, kto mohol zjednotiť stranu a určiť jej postavenie po referende. Ale vyzerá to tak, že klamal ešte aj o tom, že žil v Stoke, kým stále býval v Liverpoole,“ uviedol pre Pravdu Bill Jones, expert na britskú politiku, ktorý vyučoval na Univerzite Liverpool Hope. "Neviem, nakoľko to voličov naozaj zaujíma. No je možné, že fakt, že takto klamal, predsa len prispeje k výhre labouristov,“ myslí si Jones.