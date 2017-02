Pri Guatemale zakotví holandská loď, ktorá umožní interrupcie

Oznámila to holandská mimovládna organizácia Ženy na vlnách (WoW), ktorá podobné služby ponúka od roku 1999 aj v ďalších krajinách. Plavidlo dorazí do cieľa v priebehu štvrtka, informovala agentúra AFP.

V Guatemale sú potraty povolené len v prípade ohrozenia života matky, čím sa krajina svojou legislatívou prakticky zhoduje napríklad s prísne katolíckym Poľskom. Ženy zákaz obchádzajú zákrokmi načierno. Ročne sa ich v krajine, ktorá má zhruba 15 miliónov obyvateľov, uskutoční asi 65-tisc. Konajú sa tak často v nevyhovujúcich hygienických a zdravotníckych podmienkach a sú treťou najčastejšou príčinou smrti žien v Guatemale.

Plavidlo by malo zakotviť v prístave San José, ale pre vykonanie zákrokov do desiatich týždňov tehotenstva odpláva do medzinárodných vôd, aby neporušovalo guatemalské zákony. Na mieste zotrvá päť dní.

WoW svoju výpravu do Latinskej Ameriky zdôvodňuje okrem poukázania na práva žien rozhodovať o svojom osude aj vyčíňaním vírusu zika, ktorý v oblasti spôsobuje vážne zdravotné defekty u embryí.

Plavidlo v minulosti zakotvilo u mnohých krajín vrátane Írska, Poľska, Portugalska alebo Španielska. Často proti jeho prítomnosti protestovali skupiny odmietajúce potraty. Personál plavidla svoje služby ponúka vždy len v medzinárodných vodách, aby neporušoval zákony príslušného štátu.

V roku 2012 vyvolala organizácia WoW ešte väčší rozruch, keď sa jej loď priblížila k Maroku, prvej moslimskej krajine v jej ťažení. Maroko použilo dokonca svoje vojenské námorníctvo, aby plavidlu zabránilo vstúpiť do jedného z prístavov.