Na tvári zavraždeného brata vodcu KĽDR našli bojovú látku VX

Vo vyhlásení generálneho inšpektora malajzijskej polície sa uvádza, že na základe predbežnej analýzy sterov z očí a tváre Kim Čong-nama, bola chemikália použitá pri útoku na letisku v malajzijskej metropole Kuala Lumpur identifikovaná ako „nervovoparalytická látka VX“.

K zrejmému atentátu na Kim Čong-nama došlo 13. februára, keď v termináli medzinárodného letiska v Kuala Lumpure čakal na let do Macaa. Kim sa po čine začal sťažovať na prudké bolesti hlavy a zomrel počas prevozu do nemocnice. Zdravotníkom údajne ešte stihol povedať, že naňho na letisku zaútočili sprejom s chemickou látkou.

V súvislosti s úmrtím Kim Čong-nama už malajzijská polícia zatkla štyri osoby vrátane dvoch žien – Indonézanky a Vietnamky, ktoré na neho údajne zaútočili jedovatou látkou. Najmenej jedna z týchto žien tvrdí, že sa stala obeťou podvodu a nechala sa na túto akciu nahovoriť s tým, že ide o súčasť zábavného televízneho programu.

Polícia vyhlásila pátranie aj po ďalších piatich podozrivých, avšak predpokladá, že štyria z nich krátko po atentáte utiekli z Kuala Lumpuru a v súčasnosti sú pravdepodobne v Pchjongjangu.