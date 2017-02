Člen CDU: Pusťme do Nemecka viac migrantiek, prevaha mužov škodí

Momentálne do krajiny prichádzajú hlavne mladí, často osamelí muži, napísala agentúra DPA. To podľa Wegnera pravdepodobne povedie k problémom.

„Prebytok mužov môže vyviesť spoločnosť z rovnováhy,“ varoval poslanec Spolkového snemu zo strany kancelárky Angely Merkelovej. Pokojné spolužitie je tým v jeho očiach ohrozené. „Rodová kvóta, ktorá by fakticky bola kvótou pre ženy, by obnovila rovnováhu pohlaví,“ dodal generálny tajomník berlínskej CDU.

Wegner chce, aby sa od budúceho roka každý mesiac zisťovalo, koľko dospelých mužov a žien so statusom utečenca prišlo do Nemecka. V prípade, že počet mužov v jednom mesiaci prevýši počet žien, mali by sa do zeme ďalej vpúšťať len ženy, deti a páry. Akonáhle sa pomer opäť vyrovná, bola by hranica znovu otvorená pre všetkých utečencov.

Do Nemecka za posledné dva roky prišlo takmer 1,2 milióna utečencov. Niekoľko z nich sa podľa vyšetrovateľov dopustilo rôznych deliktov voči ženám. Asi najväčšiu publicitu vyvolal prípad mladého Afgánčana Husajna K., ktorý je podozrivý zo znásilnenia a vraždy devätnásťročnej študentky z Freiburgu.

Veľkú pozornosť vzbudilo aj masové obťažovanie žien počas predminulého Silvestra v Kolíne, ktoré podľa obetí a svedkov páchali hlavne muži zo severu Afriky.