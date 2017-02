Severokórejský veľvyslanec v Česku sa neukazuje. Bojí sa o život?

Napísal to v piatok český spravodajský portál iDNES.cz. Podľa juhokórejského denníka Dong-a ilbo sa veľvyslanec snaží byť čo najnenápadnejší. Denník upozornil, že odvtedy, čo ho vlani v januári prijal na Hrade prezident Miloš Zeman, sa Kim Pchjong-il na verejnosti takmer neobjavuje.

Z veľvyslancov v Českej republike ich len veľmi málo vôbec niekedy stretlo Kim Pchjong-ila (62), uviedol nemenovaný juhokórejský diplomat v Prahe. „Zdá sa, že sa snaží byť nenápadný, nerobiť nič viac, len sa prevážať medzi svojou rezidenciou a ambasádou,“ dodal diplomat. Kim Pchjong-il je mladší nevlastný brat zosnulého severokórejského vodcu Kim Čong-ila (mali spoločného otca) a syn zakladateľa KĽDR Kim Ir-sena.

V Malajzii zavraždený nevlastný brat súčasného vodcu Kim Čong-nam a veľvyslanec majú spoločné okrem iného aj to, že boli nemanželskými deťmi. V utorok 21. februára to napísal internetový denník Hong Kong 01, ktorý špekuloval o možnej hrozbe pre Kim Pchjong-ila.

Zvláštne bolo tiež vlaňajšie náhle premiestnenie Kim Pchjong-ila z Poľska, kde bol veľvyslancom 16 rokov a vypestoval si tam mnoho väzieb. Podľa expertov to bola jasná snaha zbaviť ho zázemia, napísal portál.

Niektorí severokórejskí emigranti dokonca uvažovali nad tým, že strýko by mohol nahradiť svojho synovca Kim Čong-una, ktorý veľmi rýchlo vyvíja jadrový a raketový program a dostáva tak Severnú Kóreu do ešte väčšej izolácie.

Na svetovom kongrese severokórejských prebehlíkov vlani v apríli v Soule bol do programu zaradený takisto bod založiť exilovú severokórejskú vládu na čele s Kim Pchjong-ilom. Niektorí to však pokladajú za nerealistické sny. Podľa citovaného juhokórejského diplomata v Prahe česká vláda pozorne sleduje vývoj okolo ambasádora – predovšetkým to, kam ide a kto sa okolo neho pohybuje, dodal portál.