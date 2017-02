Babiš testuje dôveru ľudí, chce kandidovať z posledného miesta

Voľby chce Babiš vyhrať tak, aby malo ANO vo vláde zásadný vplyv. Chce tiež presadiť zníženie počtu poslancov a senátorov zo súčasných 281 na 101. Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz.

Svoj takmer hodinový prejav začal Babiš kritikou samého seba, keď povedal: „Dobre viete, že to so mnou nie je jednoduché, smeje sa tu aj pani primátorka Prahy. Dobre viete, že sa ľahko rozčúlim a potom sa nechám uniesť emóciami.“ Niektorých členov vedenia ANO skritizoval, lebo sa im vraj nepodarilo presadiť určité plány. Vyzval ich preto, aby sa zmenili a „zaradili dvojku“.

Babiš oznámil, že chce otestovať dôveru ľudí a v októbri kandidovať do Poslaneckej snemovne z posledného miesta kandidátky, teda spoľahne sa na preferenčné hlasy. Navrhol to aj ostatným súčasným poslancom ANO a povedal, že na prvých miestach by sa mali objaviť zaujímavé osobnosti, ktoré dosiaľ neboli v politike také viditeľné.

Šéf hnutia ANO pokračoval v kritike a zameral ju takisto na politikov ostatných strán – podľa neho nevedia nič o problémoch ľudí, lebo okrem politiky nikdy nič iné nerobili a snažia sa len udržať si moc a peniaze. Upozornil tiež, že ostatné strany sa proti ANO pred voľbami do snemovne spoja.

Babiš v prejave parafrázoval amerického prezidenta Donalda Trumpa a v narážke na prvú Československú republiku vyhlásil: „Urobme Českú republiku znovu skvelú!“

Podľa Babiša by znížený počet poslancov a senátorov zo súčasných 281 na 101 „určite stačil“ a zaistil by väčšiu efektivitu. Šéf ANO vysvetľoval, že Česko vzhľadom na svoju veľkosť nepotrebuje súčasný počet zákonodarcov. Babiš navrhol aj obmedzenie dĺžky mandátu poslanca len na dve volebné obdobia, tak ako je to v prípade prezidenta. To by si však vyžadovalo zmenu ústavy.

Babiš zopakoval svoje tvrdenie, že ľuďom s príjmami do 113.000 českých korún by dane znižoval, ostatným by výšku daní ponechal. Dodal, že chce preveriť aj možnosť zníženia DPH. Celoštátny snem ANO je dvojdňový. Hnutie by malo voliť i nové vedenie. Delegátov do Centra pohybovej medicíny v Chodove prišlo vyše 200, informoval portál Novinky.cz.