Policajné komandá dobyli štvrť Tajaran v západnom Mósule

SITA |

Iracká vojenská polícia dobyla štvrť Tajaran na západnej strane Mósulu, pritom zvádzala prudké boje s militantmi extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Tisíce ľudí odtiaľ pred bojmi naďalej utekajú do štvrtí pod kontrolou vlády. Tlačovú agentúru AP o tom dnes informoval generálmajor Hajdar Matúrí z Federálnej divízie policajných kománd. Dodal, že jeho príslušníci vstúpili v nedeľu ráno do štvrte Tajaran a teraz ju už "majú pod svojou úplnou kontrolou".