Vodič, ktorý vrazil do davu v New Orleanse, bol opitý

Z miesta činu odťahujú vozidlo, ktorým na promenáde Endymion route v New Orleans spôsobil opitý vodič zranenia 26 návštevníkom karnevalového sprievodu.

Podľa vyhlásenia polície v New Orleanse auto riadil opitý 25-ročný Neilson Rizzuto. Test jeho dychu po zatknutí ukázal, že mal v sebe trojnásobok povolenej hladiny alkoholu. Polícia ho obvinila z bezohľadného vedenia vozidla, ktorým zrazil ľudí a spôsobil 28 z nich zranenia.

Do nemocnice previezli 21 zranených, z ktorých päť je vo vážnom stave.

Komisár Robert Blackburn stanovil v nedeľu popoludní kauciu vo výške 125-tisíc dolárov. Ak ju Rizzuto zloží, bude prepustený s monitorovacím náramkom na členku do domáceho väzenia a bude mať zakázané šoférovať.

K udalosti došlo v sobotu večer v historickom centre New Orleansu počas slávnostného sprievodu Krewe of Endymion. Ten prechádza veľkému new orleanskému karnevalu Mardi Gras, ktorý sa bude konať na budúci týždeň.