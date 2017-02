Alegorický voz na karnevale v Riu zranil najmenej 20 ľudí

Zranených bolo najmenej 20 ľudí, z toho tri ženy ťažko. Osem ľudí skončilo v nemocnici, informovala agentúra AP.

„V dôsledku dažďa sa voz stočil doľava. Organizátori sa ho snažili zrovnať, ale potom nad ním stratili kontrolu,“ uviedol vedúci sprievodu Elmo dos Santos. Incident vyšetruje polícia.

Vypočutí v pondelok majú byť ľudia, ktorí mali alegorický voz na starosti.

Jeden z účastníkov karnevalu povedal, že ho vozidlo minulo len o centimetre. „Bolo to veľmi rýchle. Videl som, ako bolo zranených niekoľko novinárov fotografujúcich v blízkosti vozidla. Nespomínam si, kedy som tu naposledy videl nehodu,“ dodal.

Krátko po incidente karneval pokračoval. „Show musí pokračovať,“ povedal dos Santos. Podobného názoru bol aj jeden z prítomných turistov. „Všetko je to veľmi smutné, ale zrušiť karneval by bol ešte väčší problém. Je jasné, že to trochu pokazilo slávnosť, ale frustrovať tie davy, ktoré tu sú, by situáciu len zhoršilo,“ povedal.