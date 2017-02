Voľný pohyb osôb z EÚ do Británie zrejme skončí dňom začatia brexitu

Uviedol to v pondelok na svojom portáli britský denník The Telegraph. Mayová už skôr uviedla, že si želá začatie brexitu aktiváciou článku 50 Lisabonskej zmluvy o fungovaní inštitúcií EÚ najneskôr na konci marca.

Mayová má povedať, že odo dňa formálneho začatia brexitu občania EÚ, ktorí prídu do Británie, už nebudú mať automaticky právo na trvalý pobyt v krajine. Stane sa tak v rámci znižovania počtu prisťahovalcov a očakávaného zavádzania nového vízového režimu a obmedzovania prístupu cudzincov k sociálnym dávkam.

Práva budú zaručené recipročne

Konzervatívna premiérka podľa The Telegraph tiež uvedie, že imigrantom, ktorí z krajín EÚ prišli na Britské ostrovy pred spustením rozluky, budú mať zaručené svoje doterajšie práva tak dlho, ako budú rovnaké práva platiť pre britských občanov inde v únii.

Oznámením Mayová ukáže, že chce prevziať kontrolu nad britskými hranicami a objasniť situáciu 3,6 milióna občanov EÚ, ktorí žijú v Británii, povedal denníku vplyvný konzervatívny poslanec Iain Duncan Smith.

Po aktivácii článku o zrušení členstva v únii začne dvojročná lehota na vyjednanie podmienok rozluky. Predpokladá sa, že rokovania nebudú ľahké, spory sa očakávajú predovšetkým v oblasti voľného pohybu a v prístupe na trh EÚ. Mayová už oznámila, že chce takzvaný tvrdý brexit, teda úplné oddelenie od EÚ, a chce uzavrieť nové bilaterálne zmluvy.

Voľný pohyb vyriešiť čo najskôr

Podľa The Telegraph sa očakáva, že Mayová v marci tiež vyzve ostatné krajiny EÚ, aby sa dosiahla rýchla dohoda o pohybe osôb. Chce, aby táto otázka zmizla čo najskôr z vyjednávania brexitu. Podľa denníka sa ale zrejme dostane do konfliktu s EÚ, ktorá chce, aby Mayová ukončila voľný pohyb osôb až v roku 2019 teda na konci vyjednávania. Britská vláda sa ale obáva, že takéto odloženie by v nasledujúcich dvoch rokoch vyvolalo nárast imigrácie do Británie z EÚ.