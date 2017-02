Maďarsko začalo s výstavbou druhého plotu proti migrantom

Hovorca maďarskej vlády potvrdil, že krajina začala so stavbou druhého plotu pozdĺž hranice so Srbskom. Ešte minulý týždeň maďarská vláda oznámila, že celý plot by mal byť dokončený do konca jari. Na celý projekt má Maďarsko vyčlenených 120 miliónov eur.