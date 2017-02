Washington a Moskva po svojom riešia vojnu v Sýrii

Napriek tomu, že Rusko ako jeden z piatich stálych členov BR OSN už vopred avizovalo, že návrh bude vetovať.

„Samotná rezolúcia je v rozpore so základným princípom prezumpcie neviny pred skončením vyšetrovania,“ upozornil ešte v sobotu Vladimir Safronkov, dočasný veľvyslanec Ruska pri OSN, citovaný agentúrou RIA Novosti. Pritom navrhovatelia účelovo zabúdajú napríklad na jasné dôkazy o použití sarínu a yperitu islamskými teroristami z tzv. Islamského štátu či dnes už premenovaného Frontu an Nusrá.

Tentoraz sa USA rozhodli vziať na seba iniciatívu a Trumpova administratíva je pripravená kvôli Sýrii ísť do diplomatického konfliktu s Ruskom. Foreign Policy

Najnovšia aktivita „trojlístka“ na pôde OSN je však podľa Foreign Policy "pokusom zatlačiť na Moskvu“. Cieľom má byť snaha prinútiť spojenca v Damasku ukončiť občiansku vojnu cestou rozhovorov.

V tejto súvislosti portál pripomína, že ešte pred nástupom Donalda Trumpa do Bieleho domu trval jeho predchodca Barack Obama na presadení spomínanej rezolúcie. Paríž a Londýn boli vtedy proti. Vraj sa obávali, že rezolúcia môže zarúbať cestu rokovaniam o prímerí v Sýrii a zároveň dráždiť nastupujúcu Trumpovu administratívu, ktorá avizovala zlepšenia vzťahov s Ruskom. S tými vzťahmi to bude asi ináč. Moskva v tomto smere už dávnejšie varovala pred zbytočným optimizmom nielen ruskú verejnosť.

Predpokladaný vývoj Aleppo: východne od mesta sa pripravuje obkľúčenie radikálov v okolí mesta Dair Hafer. Damask: pokračuje čistka okolia od zvyškov teroristov. Palmýra: postupná kontrola okolitých kopcov a napokon obsadenie samotného mesta. Dará: na južnom fronte pripravujú vládne jednotky veľkú ofenzívu v snahe obsadiť mesto. Idlib: ťažko predpovedať vývoj v súčasnej veľmi napätej situácii. Deir Ez-Zor: situácia na východe, na hranici s Irakom, je veľmi zložitá. Vyžaduje si doplnenie živou silou, ale aj výzbrojou a potravinami. IŠ má v oblasti dobré podmienky na udržanie si kontroly. ZDROJ: Imperianews

„Tentoraz sa USA rozhodli vziať na seba iniciatívu a Trumpova administratíva je pripravená kvôli Sýrii ísť do diplomatického konfliktu s Ruskom,“ dodáva Foreign Policy. A to v čase, keď šéf Zboru náčelníkov štábov generál Joseph Dunford avizoval novú vojenskú stratégiu USA nielen v Sýrii, ale aj v Iraku. Podľa niektorých informácií sa má prejaviť hlavne v rozšírení americkej živej vojenskej sily v spomínaných krajinách, ale „nielen v použití sily“. Cieľom je "vyhladiť“ extrémistov z IŠ. Viac svetla o konkrétnych predstavách prezidenta Trumpa nielen v zahraničnej, ale aj v domácej politike by mal vniesť v utorok jeho očakávaný prvý prejav v Kongrese USA.

Zatiaľ čo sa Washington so svojimi spojencami aktivizuje na pôde OSN a špekuluje o protisýrskych sankciách a ich pozadí, Moskva pokračuje v konkrétnom úsilí posadiť za rokovací stôl v Ženeve všetky strany zainteresované na sýrskej občianskej vojne. Najnovšie sa to týka aj sýrskych Kurdov.

„Doteraz je otvorenou a pálčivou otázkou zastúpenie Kurdov na mierových rokovaniach,“ cituje agentúra Interfax Michaila Bogdanova, osobitného predstaviteľa ruského prezidenta v otázkach Blízkeho východu. Zároveň zdôraznil, že všetko „závisí od ochoty účastníkov rokovania a samozrejme od zástupcov OSN“.