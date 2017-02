Trump viní Obamu, že organizuje protesty a úniky informácií

Povedal to v utorok v rozhovore pre televíziu Fox News. Bývalý prezident je podľa Trumpa aj za niektorými únikmi informácií z Bieleho domu.

„Myslím, že prezident Obama je za tým, pretože jeho ľudia sú rozhodne za tým,“ odpovedal Trump na otázku o organizátoroch protestov. „To je politika, tak to chodí … a bude to zrejme pokračovať,“ dodal prezident. Nie je vraj prekvapený, pretože mení veci, ktoré chcel Obama presadiť.

Professional anarchists, thugs and paid protesters are proving the point of the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN!