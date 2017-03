Macronovi stúpajú preferencie. Dosiahne Elyzejský palác?

Najnovšie prieskumy i ankety ukazujú, že Macron znížil náskok šéfky krajnej pravice Marine Le Penovej a zároveň zvýšil svoj náskok pred kandidátom konzervatívcov Françoisom Fillonom.

Nezávislý uchádzač v prezidentských voľbách vo Francúzsku Emmanuel Macron nabral nový dych. Podľa prieskumov sa opäť stal favoritom. Znížil náskok šéfky krajnej pravice Marine Le Penovej a zároveň zvýšil vedenie pred kandidátom konzervatívcov Françoisom Fillonom. Autor: Reuters, CHRISTIAN HARTMANN

V aprílovom prvom kole by Macron podľa prieskumu agentúry Ifop získal 24,5 percenta, Le Penová 26 percent. Fillon by do druhého kola podľa tohto prieskumu nepostúpil, získal by 20 percent. V májovom druhom kole by mal Macron poraziť Le Penovú väčšinou 62 percent hlasov. Podobné výsledky zaznamenala aj agentúra Opinionway, ktorá robí ankety o vývoji preferencií každý deň.

K prezidentskému úradu má však exminister vo vláde socialistov Macron, ktorý len vlani založil vlastné hnutie Vpred!, stále ďaleko. A nie je vylúčené, že prekvapením volieb sa môže stať aj Le Penová.

Podobnosť s USA

Boj o Elyzejský palác sa totiž podľa francúzskych médií začína podobať vlaňajšiemu súboju o Biely dom. Macronovi rivali Le Penová i Fillon, ktorí sú podozriví zo sprenevery peňazí, akoby sa inšpirovali Donaldom Trumpom a čoraz ostrejšie útočia nielen na médiá, ale aj na justičný systém. Kým prebieha vyšetrovanie, stavajú sa do pozície obetí „nelegálnych metód“ či „sprisahania“.

Novinárov obviňujú z predpojatosti. Sudcovia sú podľa nich pod vplyvom prezidenta. Fillon cez víkend po zrážkach počas demonštrácie proti Le Penovej v Nantes obvinil vládu, že umožňuje „vytvárať atmosféru kvázi občianskej vojny“. „To nie je trpká predvolebná kampaň v Amerike, ale Francúzsko v roku 2017,“ uviedla agentúra AFP.

Kopírovanie Trumpa

Podľa politológa Herveho Le Brasa sa vo francúzskej prezidentskej kampani objavuje vplyv Trumpa. „Spôsob, akým sa Trump prieči justičnému systému a útočí na médiá, je podľa mňa to, čo podporuje Fillona a Le Penovú, aby ho kopírovali,“ povedal Le Bras pre agentúru AFP. Útoky na nezávislosť justície prichádzajú v čase, keď stúpla podpora Macronovi a Fillon i Le Penová čelia vyšetrovaniu podozrenia zo sprenevery. Fillon je podozrivý z dlhoročného fiktívneho zamestnávania svojej ženy ako poslaneckej asistentky, pričom zo štátneho tak mali získať takmer milión eur. Le Penová je zas podozrivá, že nelegálne zamestnávala svojich ľudí ako asistentov v Európskom parlamente. Francúzska polícia minulý týždeň obvinila jej blízkeho spolupracovníka zo sprenevery 300-tisíc eur.

Fillon aj Le Penová obvinenia odmietajú a – akoby podľa hesla najlepšia obrana je útok – obviňujú prezidenta Françoisa Hollanda, že prebiehajúcim vyšetrovaním chce ovplyvniť voľby. Fillon už v januári, keď satirický týždenník Le Canard enchaîné odhalil škandál s podozrivým zamestnávaním jeho ženy, označil začatie predbežného vyšetrovania za „sprisahanie“ a novinárov obviňoval z „mediálneho súdu“ či lynčovania. Le Penová zas cez víkend vyhlasovala, že francúzska demokracia je skorumpovaná politickými elitami, médiami a finančnými záujmami. Predvolanie protikorupčných vyšetrovateľov na vypočúvanie však ignoruje s tým, že je prezidentská kampaň a justícia používa nelegálne metódy.

Nezávislý centrista Emmanuel Macron má podľa prieskumov šance vyhrať francúzske prezidentské voľby. Autor: SITA/AP

Odvracanie pozornosti od vlastných škandálov

Útočný slovník, ktorý sa šíri po sociálnych sieťach, prinútil aj vládu, aby zareagovala. „Predstava, že niečo bolo vyšetrovateľom nariadené, je absurdná… Predstavme si, že počas prezidentskej kampane nemožno viesť vyšetrovanie. Ale po prezidentských voľbách sú parlamentné. A potom v septembri voľby do senátu. Tak kedy by sa vlastne mohlo vyšetrovať?“ vyhlásil minister spravodlivosti Jean-Jacques Urvoa.

Kandidátov, ktorí útočia na systém, Urvoa obvinil, že v skutočnosti sa snažia odvrátiť pozornosť od vlastných škandálov. „Naozaj kvázi občianska vojna? Najskôr hovoril o sprisahaní. Čo povie nabudúce?“ kritizoval minister Fillona v televízii France2. Aj podľa premiéra Bernarda Cazeneuva používanie výrazov typu „kvázi občianska vojna“ nie je zodpovedné.