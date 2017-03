Taiwan spomína na teror a hľadá svoju budúcnosť

Incident 228 sa nazýva krvavé potlačenie povstania na Taiwane z 28. februára 1947. Vtedy jednotky Kuomintangu vystúpili proti protestom miestnych obyvateľov. Podľa agentúry AFP zabili v nasledujúcich mesiacoch okolo 28-tisíc ľudí. Incident 228 viedol k obdobiu bieleho teroru, čo znamenalo ďalšie obete na životoch, zatýkanie disidentov a porušovanie ľudských práv. Na Taiwane dokonca v rokoch 1949 až 1987 platilo stanné právo.

Tragické udalosti zároveň súvisia s dedičstvom bývalého vládcu krajiny Čankajška. Líder Kuomintangu sa po prehratej občianskej vojne s čínskymi komunistami na pevnine definitívne stiahol v roku 1949 na Taiwan.

Taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen na stretnutí s obeťami Incidentu 228 a ich rodinami. Autor: SITA/AP

História Incidentu 228 je v krajine stále živá. Veď do 90. rokov minulého storočia bola táto udalosť na verejnosti prakticky tabu. Až s nástupom demokratických zmien sa o obetiach masakra začalo hovoriť. Ich príbuzní dlhodobo žiadajú nezávislé vyšetrenie udalostí. Lenže to sa týka aj pôsobenia Čankajška. Ten má v hlavnom meste Taiwanu Tchaj-peji svoj pamätník, ktorý radi navštevujú turisti.

Včera sa na viacerých miestach krajiny konali smútočné spomienky na obete Incidentu 228. S ich účastníkmi sa stretla aj prezidentka Tsai Ing-wen z Demokratickej progresívnej strany. Je prvou ženskou hlavou štátu v histórii Taiwanu. Vlani vo voľbách porazila kandidáta Kuomintangu Erica Chua.

"Verím, že jedného dňa bude pravda úplne jasná. Páchatelia budú ochotní sa ospravedlniť a obete a ich rodiny budú ochotní odpustiť,“ citovala AFP Tsai.

Súčasná taiwanská vláda plánuje premenovať Čankajškov pamätník. Obrovskú sochu autoritatívneho vládcu v ňom však chce ponechať. Z názvu pamätníka už raz odstránili Čankajškovo meno, ale potom ho tam opäť vrátili. Teraz chce vláda do šiestich mesiacoch rozhodnúť, ako so stavbou naloží. Podľa denníka China Post vytvorí ministerstvo kultúry komisiu akademikov a expertov, ktorá odporučí, ako ďalej s využitím pamätníka.

K úlohe Čankajška sa vyjadril aj bývalý prezident krajiny Ma Jing-ťiou z Kuomintangu. Uznal jeho zodpovednosť za to, čo nasledovalo po Incidente 228. Podľa Ma je však potrebné opatrne posúdiť, čoho sa Čankajšek dopustil a čo to znamenalo pre krajinu. "Nemali by sme robiť unáhlené závery, lebo vytvoríme nechcené napätie,“ citoval China Post bývalého prezidenta.

Pred Čankajškovým pamätníkom sa včera stretli stúpenci aj odporcovia diktátora. Ako informovala AFP, v menších potýčkach došlo aj k zraneniam. "Je nezmyselné idealizovať Čankajška, keďže je to vrah,“ povedal pre agentúru 19-ročný študent Fan Wen-jen.

Debata o bývalom autoritatívnom vládcovi a Incidente 228 je tak diskusiou o minulosti aj budúcnosti Taiwanu. Krajina bola až do roku 1971 stálym členom Bezpečnostnej rady OSN. Až potom ju nahradila komunistická Čína. Taiwan sa veľmi rýchlo ekonomicky rozvíjal a zaradil sa medzi ázijské tigre. Súčasťou režimu však bolo aj porušovanie ľudských práv a prenasledovanie opozície. Zmeny nastali až pri postupnej demokratizácii od polovice 80. rokov minulého storočia. Zároveň to viedlo v diskusii, ako sa má Taiwan ďalej rozvíjať, keď zjednotenie s pevninskou komunistickou Čínou prestalo byť jedinou oficiálnou politikou.

"To, čo Čankajšek a jeho vláda dokázali, je potrebné chápať v kontexte jeho nespravodlivých politík a praktík. K nim dlhodobo dochádzalo. Takzvaná slobodná Čína bola policajným štátom,“ pripomenul históriu Taiwanu Clayton Dube, riaditeľ Inštitútu USA – Čína na Juhokalifornskej univerzite. "Úžasný ekonomický rast Taiwanu a jeho postupná demokratizácia patria medzi najzásadnejšie udalosti v Ázii na konci 20. storočia a začiatkom 21. storočia. Taiwan sa potrebuje sústrediť najmä na budúcnosť, ale musí mať vyjasnenú aj minulosť,“ uviedol pre Pravdu Dube.