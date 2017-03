Cudzincov v Británii potrápi zložitý dotazník

ČTK |

Občania krajín Európskej únie, ktorí žijú v Británii, sa musia vysporiadať s 85- stranovým dotazníkom, ak chcú zostať v Spojenom kráľovstve po brexite. Uviedol to britský denník Financial Times. Podľa denníka je to pre mnohých cudzincov nezvládnuteľné.