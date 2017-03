Súd rozhodol, že Nórsko neporušuje Breivikove práva

Odvolací súd tak zvrátil minuloročný verdikt súdu prvej inštancie, ktorý uznal niektoré Breivikove sťažnosti a označil jeho držanie v izolácii za neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

21-ročný trest môže byť doživotím

Pravicový extrémista Breivik 22. júla 2011 vo vládnej štvrti v Osle odpálil nálož, ktorá pripravila o život osem ľudí. Krátko nato postrieľal 69 členov letného tábora sociálnodemokra­tickej mládeže na neďalekom ostrove Utöya. V roku 2012 bol za terorizmus odsúdený na 21 rokom väzenia. To je najvyšší jednorazový trest, ktorý je v Nórsku možné uložiť. Možno ho ale opakovane predlžovať de facto až na doživotie.

Ako vyzerá Breivikova cela? k dispozícii má tri cely – obytnú, pracovnú a tréningovú

celková plocha je 30 metrov štvorcových

celý deň sa môže medzi nimi slobodne pohybovať

má dostatočný prístup k dennému svetlu

v celách má písací stôl, televíziu s DVD prehrávačom, X-boxom, elektronický písací stroj či bežecký pás

Breivik si trest odpykáva vo väznici Skien, kde je jediným väzňom krídla s najvyššou ostrahou. Nórsky súd dal vlani Breivikovi za pravdu, keď uviedol, že Nórsko pri zadržiavaní 38-ročného atentátnika porušilo niektoré práva zakotvené v európskom Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Zanedbaná starostlivosť o duševné zdravie

Podľa verdiktu súdu z vlaňajšieho apríla bol Breivik bez náležitého opodstatnenia vystavený dlhodobej izolácii a jeho duševnému zdraviu nebola venovaná dostatočná pozornosť. Súd vtedy tiež konštatoval, že časté osobné prehliadky, používanie pút a všemožné iné kontroly predstavujú ponižujúce zaobchádzanie.

Štát sa proti tomuto verdiktu odvolal. Pri odvolacom procese v januári vo väznici Skien právni zástupcovia nórskej vlády upozorňovali na to, že odsúdený, hlásiaci sa otvorene k nacizmu, znamená hrozbu a mal by byť naďalej držaný v izolácii. Súčasne právnici poukázali na to, že väznica kompenzuje Breivikovi pobyt v izolácii lepšími podmienkami väzby, než majú iní väzni v Nórsku.

Breivik: Štát ma chce dohnať k samovražde

Prokuratúra tiež predložila lekárske posudky, podľa ktorých je väzeň v dobrom psychickom aj fyzickom stave. Breivik naopak tvrdí, že mu izolácia spôsobuje bolesti hlavy, nespavosť, neschopnosť sa sústrediť a robí ho apatickým. Podľa neho ho chce nórsky štát dohnať k samovražde.

„Breivik nie je obeťou mučenia ani neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania,“ uviedol v stredu odvolací súd v Osle v písomnom vyhlásení.

Nórsky väzenský systém je zameraný viac na nápravu zadržiavaných ako na trestanie a väčšina verejnosti považuje podmienky Breivikovho väznenia za veľmi ľudské. Vo väznici Skien má Breivik k dispozícii tri cely – obytnú, pracovnú a tréningovú o celkovej ploche 30 metrov štvorcových. Po celý deň sa môže medzi nimi slobodne pohybovať. Má tiež dostatočný prístup k dennému svetlu. V celách má okrem iného písací stôl, televíziu s DVD prehrávačom, X-box, elektronický písací stroj či bežecký pás.