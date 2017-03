Obamovci vydajú ďalšie dve knihy. Zinkasujú 60 mil. dolárov

„Penguin Random House s potešením oznamuje, že vydá nasledujúce knihy bývalého prezidenta Spojených štátov Baracka Obamu a bývalej prvej dámy Michelle Obamovej,“ napísal vydavateľ vo vyhlásení.

Výkonný riaditeľ Penguinu Markus Dohle uviedol, že spoločnosť kúpila celosvetové práva na vydanie dvoch kníh bývalého prezidenta a jeho manželky. Na knižné pulty sa dostanú v uvedenom poradí.

Finančné podmienky zmluvy neboli zverejnené, avšak riadiaci pracovníci v tejto branži so znalosťami o procese dohovárania honorárov vyhlásili, že v zmluve ide pravdepodobne o osemmiestnu sumu, napísal denník New York Times.

Denník Guardian uviedol, že Obamovci zinkasujú za oba knižné tituly honorár v výške 60 miliónov dolárov (56,62 milióna e­ur).

Obamovci uviedli, že značnú časť zisku venujú charitatívnym organizáciám vrátane Obamovej nadácie, ako vyplýva z oznámenia vydavateľstva.

Hovorkyňa Penguin Random House nepotvrdila, či knihy budú pamäťami, dodal informáciu denník Times.

Barack Obama je už autorom dvoch kníh – Dream from My Father (Sny môjho otca) a The Audacity of Hope (Odvaha nádeje).