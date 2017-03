Irak vypadol zo zoznamu krajín postihnutých migračným výnosom

Vypustiť Irak vraj odporučilo prezidentovi Donaldovi Trumpovi ministerstvo zahraničia a Pentagon vzhľadom na kľúčovú úlohu Bagdadu v boji s takzvaným Islamským štátom.

Exekutívny príkaz, ktorý má nahradiť januárový dekrét zablokovaný americkými súdmi, mal Trump vydať pôvodne už predminulý týždeň. Najprv bol odložený o týždeň, neskôr až do dnešného dňa. Podľa najnovších informácií AP sa ale zverejnenie dekrétu očakáva až „v najbližších dňoch“.

Rozhodnutie o ďalšom odklade problematického dekrétu padlo v utorok neskoro večer, uviedla s odvolaním sa na vládne zdroje televízie CNN. Trumpov parlamentný prejav bol vo všeobecnosti prijatý priaznivo, a ak by bolo teraz vydané reštriktívne protiimigračné nariadenie, pozitívny dojem by to poškodilo, usúdil Biely dom. „Chceme využiť priaznivejší okamih,“ uviedol zdroj americkej televízie.

Pôvodné Trumpovo nariadenie dočasne zastavovalo platnosť všetkých amerických prisťahovaleckých programov a dočasne zakazovalo vstup do krajiny občanom siedmich, väčšinou moslimských štátov – Iraku, Iráne, Jemene, Sudáne, Sýria, Líbya a Somálska. Keď niekoľko amerických súdov platnosť dekrétu zastavilo, rozhodol sa Biely dom pripraviť nový dokument.

Zo zákazu cestovania z postihnutých arabských štátov majú byť vyňatí držitelia trvalého pracovného povolenia v USA, teda takzvaných zelených kariet, a tiež osoby s americkým pasom. Zo zoznamu postihnutých štátov má vypadnúť Irak, ostatné krajiny v ňom podľa AP zostanú.

Sýria už nemá byť označená za štát, z ktorého sa prijímania nových utečencov zakazuje na neurčito. Imigračné programy majú byť pre tento štát rovnako ako pre ostatné zastavené na 120 dní. Nový dekrét už nemá obsahovať formuláciu o výnimke pre náboženské menšiny.

Iracký premiér Hajdar Abad pôvodný januárový dekrét Bieleho domu ostro kritizoval a pohrozil odvetou. Veľa irackých poslancov od vlády žiadalo, aby Američanom zakázala vstup do krajiny, hoci podobný krok by mal vážne následky pre boj s IS.