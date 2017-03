Prečo Londýn 'šokovalo' veto Moskvy?

Yakov Kedmi, bývalý šéf izreralskej rozviedky Nátiv, sa pokúsil odhaliť, čo sa skrýva za „šokom“ nielen Londýna.

„Saudská Arábia a Katar investovali do britských a amerických politikov obrovské peniaze s cieľom rozdrviť prezidenta Bašára Asada, ktorý im neimponuje. A teraz čo? Kde je výsledok? Peniaze sú fuč a Katarčania a Saudi sa pýtajú, čo ste urobili… Veď sme v BR OSN navrhli rezolúciu o Asadovi a nemôžeme za to, že to tak dopadlo, bránia sa adresáti finančnej investície. Tak nám vráťte peniaze, žiada Rijád aj Doha. A tu kdesi spočíva nervozita Londýna, ktorý dal slovo a Asad ďalej funguje,“ analyzuje situáciu bývalý izraelský spravodajca.

Rycroft si však hudie svoje: „Blokovaním rezolúcie podkopávajú dôveru v BR OSN a v medzinárodné pravidlá zakazujúce používanie tejto barbarskej zbrane.“

Moskva má podľa očakávania iný názor. „Rezolúcia je v rozpore so základným princípom prezumpcie neviny pred ukončením vyšetrovania,“ upozornil ešte v sobotu Vladimir Safronkov, dočasný veľvyslanec Ruska pri OSN. Aj čínsky veľvyslanec pri OSN Liu Jieyi upozornil, že „akékoľvek riešenie musí byť v súlade s cieľom, ktorým je stabilizácia situácie v Sýrii v čo najkratšom čase.“

A ako dodal, „každý, kto má skutočný záujem o stabilizáciu v Sýrii, nebude konať v rozpore so spomínaným cieľom“. Navyše, trojica navrhovateľov rezolúcie účelovo zabúda napríklad na jasné dôkazy o použití sarinu a yperitu islamskými teroristami z tzv. Islamského štátu či dnes už premenovaného Frontu an Nusrá.

„Asad nemá budúcnosť po tom, ako sa dopustil zločinov v Sýrii. Je zodpovedný za smrť 600-tisíc ľudí, za 2 milióny utečencov a zničenie svojej krajiny,“ opakuje stále a najnovšie aj pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung šéf saudskoarabskej diplomacie Ádil Džubajr.

Čo majú proti Asadovi USA, tzv. civilizovaný svet, ale aj Saudi a Katarčania? Podľa viacerých znalcov blízkovýchodných pomerov dôvodov je viac. Napríklad skutočnosť, že v Sýrii existuje zákaz politických strán na základe náboženskej orientácie. Platí to ešte z čias vlády Háfiza Asada.

Sýria bola jedinou krajinou na Blízkom východe, v ktorej potláčali, a neraz aj veľmi tvrdo, činnosť Moslimských bratov. Na ich nedávne vládnutie nemajú milióny Egypťanov dobré spomienky. Pritom hlavným sponzorom „bratov“ bol a je Katar.

Rovnako podporoval hnutie Hamas. Doha pomáhala nielen lídrovovi Moslimských bratov Muhammadovi Mursímu, ktorý dnes sedí v Egypte za mrežami, ale aj „bratom“ v Tunise. Katar má prsty aj v ich podpore počas prevratu v Líbyi a v následnom rozpade politicko-spoločenského systému.

„Katar bol tak tútorom Moslimských bratom na Blízkom východe. Prečo? To je už iný problém, ale je to skutočnosť,“ dodáva v tejto súvislosti aj Yakov Kedmi. Je tu však ešte jeden dôvod, prečo je Asad pieskom v očiach nielen Dohe a Rijádu. Sýrsky prezident mal a má osobitné vzťahy s Iránom.

Krajiny v Perzskom zálive ako je Saudská Arábia, ale v prvom rade práve Katar, vidia v Damasku hlavného spojenca Teheránu na Blízkom východe. Navyše, Irán je síce moslimskou, ale nie arabskou krajinou. A čo viac, Sýria v osobe Asada podporuje hnutie Hizballáh. Teda šiítske náboženské hnutie, ktoré má ozbrojené krídlo v Libanone.