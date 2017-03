Pri nálete na mešitu v Mosule zahynuli civilisti a bojovníci IS

Ako spresnila agentúra Reuters, zásah pri nálete dostala mešita Umara Aswada vo štvrti Farúk v mosulskom Starom meste. Poškodených bolo aj viacero domov v okolí, pričom niektoré sa aj zrútili.

Hovorca Spojenými štátmi vedenej koalície, ktorá podporuje iracké bezpečnostné zložky v ich operácii na dobytie Mosulu, sa pre Reuters vyjadril, že nemá informácie o nálete na mešitu.

Irackí vojenskí predstavitelia však uviedli, že boje o Mosul pokračujú a vládni vojaci sa snažia udrieť na bojovníkov IS, „kdekoľvek sa nachádzajú“. Tieto zdroje neviedli, či terčom útoku bola aj zmienená mešita.

Agentúra Reuters pripomenula, že v roku 2014, keď sa IS zmocnil Mosulu, islamisti nariadili zostávajúcim príslušníkom polície a ozbrojených síl, aby sa zhromaždili práve v mešite Umara Aswada. Nariadili im zložiť a odovzdať zbrane a zaregistrovať sa do databázy IS. Výmenou za to dostali potvrdenie, ktoré im malo zaručiť, že im pri kontrolách na postoch islamistických militantov nebude hroziť zatknutie či dokonca poprava.

Iracké sily dobyli východnú časť Mosulu v januári po 100 dňoch bojov a 19. februára spustili útok na štvrte, ktoré ležia západne od rieky Tigris. Ak sa irackej armáde a jej spojencom podarí poraziť IS v Mósule, rozdrvia tak irackú vetvu kalifátu, ktorý bol vyhlásený na tomto území, ako aj v častiach susednej Sýrie, v roku 2014.

Kalifát vyhlásil vodca IS abú Bakr al-Bagdádí v mešite an-Núri, ktorá sa nachádza v rovnakej štvrti ako mešita Umara Aswada, dodal Reuters.