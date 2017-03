The Wall Street Journal: USA zvažujú aj vojenský úder na KĽDR

ČTK |

Pripravovaná stratégia Spojených štátov voči Severnej Kórei pripúšťa možnosť vojenského úderu alebo zmeny režimu v záujme odstránenia hrozby jadrového útoku. Napísal to v stredu denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na interné analýzy Bieleho domu. Americkí činitelia podľa denníka o možnom vojenskom riešení severokórejskej hrozby diskutovali aj so spojencami USA.