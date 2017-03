V4 si želá reformu EÚ, prekáža jej problém kvality potravín

Okrem toho vyzvali Európsku komisiu, aby venovala väčšiu pozornosť problému rozdielnej kvality potravín v rôznych krajinách EÚ.

Vyhlásenie so spoločným stanoviskom k budúcnosti EÚ chcú šéfovia vlád skupiny V4 predložiť na úniovom summite koncom marca v Ríme. Na tejto schôdzke vedúcich predstaviteľov únie a členských štátov chce predseda EK Jean-Claude Juncker začať diskusiu o ďalšom vývoji spoločenstva po tom, čo ho opustí Británia.

Rovnosť pre všetkých

„Pre nás je veľmi dôležité, aby reformy EÚ boli založené na rovnosti záujmov všetkých členských štátov,“ zdôraznila na tlačovej konferencii po skončení visegrádského summitu poľská premiérka Beata Szydlová. Diskusia o budúcnosti by sa podľa nej nemala točiť len okolo väčšej či menšej integrácie, ale predovšetkým by mala mieriť k zlepšeniu únie. V tejto súvislosti so zjavným nádychom kritiky poznamenala, že európske inštitúcie by sa mali zaoberať reálnymi problémami.

Premiéri krajín Visegrádskej štvorky (zľava Bohuslav Sobotka, Viktor Orbán, Beata Szydlová a Robert Fico) sa vo štvrtok stretli vo Varšave, aby sa zhodli na spoločnom postupe proti dvojakej kvalite potravín v EÚ. Autor: SITA/AP, Czarek Sokolowski

"Vo vyhlásení V4 je jasný dôraz na udržanie spoločného európskeho trhu a na jeho ďalšie prehlbovanie. Je tam jasný dôraz na udržanie schengenského priestoru, ktorý garantuje voľný pohyb. Je tam tiež jasný dôraz na ochranu a obranu vonkajšej európskej hranice. A je tam tiež silný dôraz na udržanie súdržnosti v rámci Európskej únie, "vyzdvihol český premiér Bohuslav Sobotka priority spoločného stanoviska Vyšehradskej štvorky k budúcnosti únie.

Fico: V4 sa hlsi k Európskej únii

Ako po spoločnom rokovaní predsedovia vlád uviedli, plánovaný summit členských krajín EÚ pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv v Taliansku bude zásadnou udalosťou, kde by sa malo rozhodnúť o ďalšom smerovaní únie.

„Krajiny V4 hovoria, že sa hlásime k únii, chceme ju ďalej rozvíjať a keď ju niekedy kritizujeme, tak len preto, lebo chceme lepšiu úniu,“ uviedol po rokovaní predseda vlády SR Robert Fico. Podľa neho je dôležité, aby jednotlivé členské štáty neprišli na summit v Taliansku s individuálnymi požiadavkami, ktoré nijako nepomôžu fungovaniu EÚ. „Očakávam, že tí, ktorí tvoria dokumenty, pripravia jasné texty o budúcnosti E­urópskej únie, ktoré budeme môcť v krátkej dobe schváliť,“ vyhlásil Fico a zároveň ocenil spoluprácu krajín V4, ktoré sa podieľali na tvorbe plánu o budúcnosti Európy.

EÚ tento problém podcenila

Rovnako ako ostatní prítomní premiéri, aj maďarský šéf vlády Viktor Orbán označil za vážny problém otázku dvojakej kvality potravín a zatiaľ nedostatočnú reakciu Bruselu na už skoršie opakované upozornenia na túto skutočnosť. „Obávam sa, že Európska komisia tento problém podceňuje a je to chyba,“ povedal Sobotka. Vyjadril pritom nádej, že štvrtkové stretnutie V4 bude pre komisiu „určitým budíčkom“ a že komisia začne tejto téme venovať náležitú pozornosť.

„Nemožno súhlasiť s predstavou, že sú tu snáď občania prvej a druhej kategórie. Že pre časť občanov sa ponúka tovar, ktorý je prvotriedny a pre časť európskych občanov sa ponúka tovar, ktorý má rovnakú značku, rovnaký obal, rovnakého výrobcu, ale pritom je menej kvalitný. S takouto praxou sa v žiadnom prípade nesmieme zmieriť,“ zdôraznil český premiér.

Otázka Tusk

Pred českými novinármi potom Sobotka potvrdil, že sa V4 nezhodla v pohľade na pokračovaní Donalda Tuska v úlohe predsedu Európskej rady. Kým Poľsko je proti, Česko podľa Sobotku poľského politika podporuje a to ako kvôli doterajším dobrým skúsenostiam s ním, tak aj preto, že Tusk je jediný predstaviteľ nových členských štátov na čele inštitúcií EÚ.

Sobotka zdôraznil, že je dôležité, aby stredná a východná Európa túto pozíciu nestratili. Dodal, že české stanovisko zdieľa Slovensko, zatiaľ čo maďarský postoj je medzi poľským a českým stanoviskom.