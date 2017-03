Boj o Elyzejský palác. Útok na sudcov

Nateraz favorit francúzskych prezidentských volieb Emmanuel Macron vo štvrtok vysvetľoval svoj volebný program. Autor: Reuters, CHARLES PLATIAU

Macron, exminister hospodárstva vo vláde socialistov, len vlani založil vlastné hnutie. V programe, ktorý včera predstavil novinárom, sa sústredil na opatrenia v oblasti školstva a vzdelávania, ekonomiky, na znižovanie nezamestnanosti či posilnenie bezpečnosti a spolupráce v rámci EÚ. Chce viac učiteľov do škôl a menej žiakov v triedach, investície na podporu ochrany životného prostredia, ale aj viac policajtov a výdavkov na obranu.

Hoci aj Macron plánuje ekonomické reformy, nepredstavuje si ich tak radikálne ako Fillon. Ten sa netajil obdivom k niekdajšej britskej premiérke Margaret Thatcherovej, keď oznámil, že chce škrtnúť pol milióna pracovných miest vo verejnom sektore.

„Budúcnosť Francúzska nie je v britskom štýle reforiem z 80. rokov,“ povedal Macron. Sľubuje tiež, že poslancom zakáže zamestnávanie svojich príbuzných a nepotizmus v štátnej správe, čo je tiež Macronovým odkazom voči Fillonovi.

Fillonove sľubované škrty vo výdavkoch zo štátneho rozpočtu prepúšťaním zamestnancov sa totiž už pred mesiacom stali terčom posmechu, keď médiá odhalili podozrenie s dlhoročným fiktívnym zamestnávaním jeho ženy ako poslaneckej asistentky.

Sama viac ráz predtým verejne povedala, že pre muža nikdy nepracovala. Fillon zamestnal aj dve zo svojich detí, pričom zo štátneho mala rodina za vyše desať rokov dostať približne milión eur. Prípad začala vyšetrovať prokuratúra, v polovici marca sa má začať trestné stíhanie.

Fillon sa napriek tlaku vo vnútri pravicových Republikánov opakovane odmietol vzdať kandidatúry, namiesto toho útočí na médiá a justíciu. Chystané začatie trestného stíhania najnovšie označil za „politickú vraždu“, hoci predtým sľúbil, že v prípade vznesenia obžaloby predvolebného boja sa vzdá. Proti Fillonovi sa aj preto začali verejne stavať aj viacerí poslanci jeho vlastnej strany, umiernená frakcia strany dočasne stiahla svoju podporu a definitívne sa má rozhodnúť na budúci týždeň.

Časť ľudí pre ostré rozpory odišla aj z jeho volebného štábu. „Je to čisté šialenstvo,“ povedal pre agentúru AFP nemenovaný zdroj v strane, podľa ktorého Fillon akoby sa sťahoval do bunkra a prirovnal to k sekte. Zároveň najmä cez sociálne siete sa mobilizujú Fillonovi stúpenci a hnutie odporcov manželstiev homosexuálov.

Stúpenci Fillona naplánovali na nedeľu do Paríža zhromaždenie, ktoré bolo avizované ako „veľký občiansky pochod proti sprisahaniu červených sudcov“, čo pobúrilo aj mnohých pravicových Republikánov, ktorí ho označili za nezodpovedný populizmus typu Le Penovej. Neskôr bolo zhromaždenie premenované na pochod na podporu Fillona.

Podobne na sudcov a justíciu zaútočila uplynulý víkend na predvolebnom mítingu v Nantes aj Le Penová. Tá je podozrivá z nelegálneho zamestnávania svojich ľudí ako asistentov v Európskom parlamente, ktorí v skutočnosti pracovali pre jej politickú stranu.

Europarlament ju žiada, aby vrátila 300-tisíc eur. Prípad vyšetruje aj francúzska justícia. Včera europarlament zrušil Le Penovej poslaneckú imunitu pre vyšetrovanie iného prípadu vo Francúzsku. Týka sa zverejnenia násilných videí teroristickej organizácie tzv. Islamský štát na sociálnych sieťach.

Podľa prieskumov vyšetrovanie neoprávneného zamestnávania svojich ľudí šéfke krajnej pravice nepoškodilo. Le Penová by podľa prieskumov postúpila do druhého kola spolu s Macronom, v májovom druhom kole by ju podľa prieskumov porazil.