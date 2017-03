Priateľstvo Putina s Trumpom je na tenkom ľade, tvrdia americkí politici

Podľa portálu newsweek.com prispela k zhoršeniu vzťahov medzi Washinghtonom a Kremľom rezignácia poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý sa netajil ambíciou bližších vzťahov s Ruskom. Jeho nástupca generál H.R. McMaster je podstatne tvrdší smerom k Rusku.

Ďalším znakom zmrazenia vzájomných vzťahov je ponuka hlavného poradcu pre Rusko v americkej Rade pre národnú bezpečnosť pre Fionu Hillovú, ktorá je hlasnou kritičkou režimu Vladimira Putina. Zatiaľ nie je známe, či túto ponuku Hillová akceptovala.

Analytici považujú za ďalšiu prekážku eventuálneho zbližovania Ruska a USA najnovšie obvinenia ministra spravodlivosti USA Jeffa Sessionsa z komunikácie s ruskými predstaviteľmi počas a po prezidentskej kampani.

V neposlednom rade sa zmenila aj rétorika samotného amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Rusku. Kým počas kampane na twitteri nešetril pochvalnými slovami na adresu Vladimira Putina ako skvelého lídra, vo februári na tlačovej konferencii povedal: „Bol by som rád, ak by som mal s Vladimirom Putinom dobrý vzťah. Avšak je možné, že sa to jednoducho nebude dať“.