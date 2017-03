Macron by Le Penovú porazil aj v prvom kole, ukázal prieskum

Vôbec prvýkrát to dnes ukázal jeden z predvolebných prieskumov, podľa ktorého by Macron porazil kandidátku krajnej pravice Marine Le Penovú aj v prvom kole. Doteraz pritom sondáže prezentovali Le Penovú ako víťazku úvodného volebného súboja, ktorá však prehrá druhé kolo s akýmkoľvek súperom s reálnymi šancami na postup.

Macron, ktorý v posledných dňoch získava podporu voličov tradičných politických strán v krajine, by podľa ankety výskumnej agentúry Odoxa získal v aprílovom prvom kole hlasy 27 percent voličov, zatiaľ čo političku stavajúcu svoju kampaň na odpore k imigrácii a Európskej únii by podporilo 25,5 percenta voličov.

Na treťom mieste by skončil kandidát republikánskej pravice François Fillon, ktorého chce voliť 19 percent ľudí.

Ak by však namiesto expremiéra Fillona, ​​zasiahnutého aférou s problematickými odmenami pre manželku, kandidoval jeho zvažovaný náhradník Alain Juppé, skóre by podľa prieskumu bolo úplne iné a oveľa tesnejšie. Prvé kolo by vyhral práve on s 26,5 percentami hlasov, za ním by skončil Macron s 25 percentami. Le Penová by získala o percento hlasov menej a do druhého kola by sa vôbec nedostala.

Doterajšie prieskumy väčšinou ukazujú, že Le Penová by ako víťazka prvého kola v rozhodujúcom súboji 7. mája výrazne prehrala ako s Macronom, tak s Fillonom.