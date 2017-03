Podľa Bieleho domu Pence používaním súkromného e-mailu nič neporušil

Reagovala tak na informácie, ktoré priniesol denník Indianapolis Star.

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová pred novinármi na palube prezidentského špeciálu Air Force One vyhlásila, že Pence „urobil všetko pre naplnenie litery zákona“, a zdôraznila, že príslušná štátna a federálna legislatíva sú odlišné.

Samotný Pence predtým vyhlásil, že používanie súkromnej e-mailovej schránky v období, keď pôsobil vo funkcii guvernéra Indiany, bolo v „plnom súlade“ so zákonmi daného štátu. Odmietol pritom akékoľvek prirovnávanie tejto záležitosti ku praktikám bývalej ministerky zahraničných vecí Hillary Clintonovej, ktorá bola Trumpovou súperkou v prezidentských voľbách. Tú za používanie súkromného e-mailu počas predvolebnej kampane často kritizoval.

Pence pôsobil vo funkcii guvernéra Indiany od roku 2013 až do nástupu do súčasnej funkcie v januári tohto roka. Súkromnú e-mailovú schránku podľa zistení denníka používal na komunikáciu so svojimi poradcami a témami boli aj citlivé záležitosti ako napríklad národná bezpečnosť.