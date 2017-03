Britov čakajú ťažké ekonomické roky

Najväčšou obavou biznisu a finančného sektora je fakt, že nateraz nikto nevie povedať, ako sa nastavia nové vzťahy medzi Britmi a zvyškom únie. Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Ernst & Young by len Londýn po brexite mohol stratiť až 83-tisíc pracovných miest v priebehu nasledujúcich siedmich rokov. Strata pracovných miest by navyše mohla spustiť dominový efekt, ktorý by toto číslo mohol vyhnať až na 232-tisíc. Podľa odhadov sa okresanie počtu pracovných miest môže zastaviť až na čísle pol milióna, a to najmä vo finančnom sektore. Export do EÚ tvorí takmer polovicu vývozu Británie a podieľa sa na 15 percentách hrubého domáceho produktu, čo podporuje 4,3 milióna pracovných miest. Britská vláda chce úplne odlúčenie od 500-miliónového jednotného európskeho trhu.

Britský minister financií Philip Hammond už pripustil, že kvôli brexitu bude britská ekonomika čeliť spomaleniu. Prvý návrh rozpočtu od hlasovania o brexite tak podľa neho bude konštruovaný tak, aby bola ekonomika pripravená na prípadné problémy s tým spojené, ako aj na pomoc rodinám prekonať ťažké časy.

„Predpokladám medziročný pokles investícií, ako aj výrazné spomalenie spotreby domácností, ktorá sa po referende držala prekvapujúco dobre, čo bolo hlavným dôvodom, prečo sa ekonomika výrazne nespomalila. Išlo však najmä o dôsledok posunu spotreby v čase, keď domácnosti rýchlo míňali pre obavy, že slabá libra a vysoká inflácia spôsobia zdražovanie v budúcnosti. Celkovo preto možno očakávať, že fatamorgána solídneho rastu po referende sa rýchlo stratí a ekonomika výrazne v tomto a v nasledujúcich rokoch pribrzdí dynamiku svojho rastu,“ skonštatoval analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

„Mnohé firmy, ktoré predávajú svoje produkty v kontinentálnej Európe, sa obávajú, že s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie im výrazne vzrastú administratívne náklady. Samotný trh v Británii nie je taký robustný, aby sa firmy mohli zamerať len naň. Vláde teda nezostáva nič iné, len firmám sľúbiť úľavy, čo však podkopáva medzinárodné dohody zamedzujúce protekcionársku politiku,“ komentoval ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. „Relatívne najväčší prínos by to malo priniesť stredoeurópskym štátom, ktoré stále ponúkajú lacnú a kvalifikovanú pracovnú silu. Na druhej strane Slovensko i Česká republika už začínajú narážať na akútny nedostatok ľudí. Veľké firmy sa možno presunú ešte ďalej, do Bulharska, Rumunska a na Balkán,“ doplnil Tomčiak.

Brexit pocítia aj Slováci

Slovenská ekonomika by sa po odtrhnutí Británie od únie do roku 2020 mala podľa odhadov Národnej banky Slovenska oslabiť o 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) v porovnaní s aktuálnym odhadom. Kým britská premiérka Theresa Mayová neohlásila, že plánuje úplné odlúčenie od zvyšku únie, NBS odhadovala pokles slovenského hospodárstva o 0,3 percenta HDP. Podľa prepočtov ekonómov by väčšie oslabenie domácej ekonomiky znamenalo približne o 6-tisíc menej vytvorených pracovných miest.

Stopnú sa aj eurofondy

Veľká Británia vďaka členstvu v EÚ získava ročne do svojho rozpočtu podľa Konfederácie britského priemyslu 62 až 78 miliárd libier, čo predstavuje 4 až 5 percent britského hrubého domáceho produktu. Po brexite o tieto finančné prostriedky príde. Krajina je pritom tretím najväčším prispievateľom do úniových fondov. Po jej odchode z únie bude v európskom rozpočte ročne chýbať viac ako 10 miliárd eur. Zvýšenie slovenského príspevku do úniového rozpočtu po brexite by malo byť na úrovni 63 miliónov eur ročne.

Podľa internej správy nemeckého ministerstva financií zo septembra bude možno Nemecko musieť do rozpočtu EÚ poslať o 4,5 miliardy viac v rokoch 2019 a 2020. Brexit na druhej strane posilní postavenie nemeckého hospodárstva v rámci EÚ. Nemecký podiel na európskom hrubom domácom produkte (HDP) stúpne z 21 na 25 percent.

Dnes už bývalý líder Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva Nigel Farage pred pár mesiacmi ešte tvrdil, že po odchode z únie Británia získa 350 miliónov libier týždenne z dôvodu nižších platieb do EÚ a tieto peniaze vláda naleje do tamojšieho zdravotníctva. Hneď po referende Farage označil toto tvrdenie za chybu a po „víťazstve“ z funkcie odstúpil. Paradoxne, v skutočnosti to môže byť presne opačne. Británia bude musieť týždenne platiť 350 miliónov libier do EÚ počas jedného roka. Ako účet za rozvod.

Obmedzenie voľného pohybu

Briti chystajú viaceré zmeny v oblasti prisťahovalectva, ktoré sa dotknú aj Slovákov. Nemajú nateraz garantované, že po brexite budú môcť do krajiny prísť bez pracovných víz a zostať tam dlhšie obdobie. Nie je isté, či sa to bude týkať len tých ľudí, ktorí do Británie prídu po marci tohto roka, keď britská vláda oficiálne požiada o odchod krajiny z únie, alebo sa to bude týkať aj takmer 100-tisíc Slovákov, ktorí sa tam už momentálne nachádzajú. Britská vláda navyše uvažuje, že zavedie poplatok pre zamestnávateľov, ktorí budú chcieť zamestnať občana z EÚ. Ak tak urobia, budú musieť zaňho zaplatiť tisíc libier ročne. V hre je aj škrtanie prídavkov na deti. Británia by aj Slovákom vyplácala len toľko, koľko by dostali doma. Do úvahy pripadá aj možnosť, že by aj zahraniční študenti v Británii by po novom boli braní ako teraz študenti mimo EÚ, ktorí v porovnaní s nimi platia dvojnásobné školné.