Trump obvinil Obamu z odposluchov jeho kancelárie

Trump to napísal na svojom twitterovom účte, avšak bez akýchkoľvek dôkazov.

„Hrozné! Práve som zistil, že Obama odpočúval moje telefóny v Trump Tower krátko pred (mojim) víťazstvom,“ napísal v jednom z tweetov americký prezident. V ďalšom tweete napísal: „Stavím sa, že dobrý právnik by mal skvelý prípad. Prezident Obama odpočúval v októbri moje telefóny, krátko pred voľbami!“

Trump však v žiadnej z niekoľkých krátkych textových správ neuviedol, že by mal pre svoje tvrdenia dôkazy. Podľa denníka The Independent sa preslávil Trump častými nepodloženými a niekedy až bizarnými tvrdeniami. Noviny tvrdia, že to nie je prvýkrát, čo sa oprel do svojho predchodcu.

Minulý mesiac napríklad Trump vyhlásil, že podľa neho Obama stojí za protestnými demonštráciami, ktoré sa po nástupe Trumpa do Bieleho domu rozšírili do amerických miest. Vlani sa Trump napríklad verejne hlásil k teórii, že Barack Obama sa nenarodil v USA a že jeho rodný list je „sfalšovaný“.