Fillon ženie Francúzov do ulíc

Emócie Francúzov bičuje François Fillon, donedávna nádejný uchádzač o Elyzejský palác za pravicových Republikánov, voči ktorému sa má začať trestné stíhanie pre podozrenie zo sprenevery. Fillon chystané vznesenie obvinenia tento týždeň potvrdil, ale napriek tlaku vo vnútri strany sa odmietol kandidatúry vzdať a, naopak, pokračoval v útokoch na justíciu.

Opustili ho už desiatky poslancov vlastnej strany, ale aj kľúčoví ľudia z volebného štábu, pre ktorých je podpora Fillona už neprijateľná. Fillon používa čoraz radikálnejší slovník a výrazy typu „kvázi občianska vojna“, či vyhlásenia podobné konšpiračným teóriám ako „sprisahanie ľavice“, či „pokus o politickú vraždu“. Jeho zostávajúci stúpenci, ktorí naplánovali na nedeľu do Paríža demonštráciu, ju najskôr avizovali ako „veľký občiansky pochod proti sudcom“. Neskôr ju premenovali na pochod za Fillona.

Vraj sa vzdá, ak bude na proteste veľa ľudí

Podľa zdrojov portálu Politico sa Fillon údajne kandidatúry vzdá, ak na zhromaždení nebude dostatočne veľký počet ľudí. „Uvidíte, že tam budú desaťtisíce ľudí. Nedeľa bude významným medzníkom,“ vyhlásil pre Europe 1 Fillonov blízky poradca, senátor Bruno Retailleau. Na Fillonovu podporu sa zároveň mobilizovalo hnutie odporcov manželstiev homosexuálov. Avizovanie „pochodu proti sudcom“ šokovalo mnohých pravicových i ľavicových politikov. „Vyzývam na zodpovednosť, pretože to je už neprijateľné… Nemôžeme mať v našej krajine demonštráciu, ktorá by mohla ohroziť prácu súdov alebo vyšetrovania polície,“ vyhlásil prezident François Hollande.

Na justíciu útočí aj šéfka krajnej pravice a uchádzačka o Elyzejský palác Marine Le Penová. Na Fillona i Le Penovú reagovala šéfka Združenia vyšetrovacích sudcov Virginie Duvalová, ktorá im pripomenula, že nezávislosť súdnej moci patrí k základom právneho štátu a demokracie. V reakcii na útoky voči justícii a plánovanú demonštráciu v Paríži sa začali objavovať výzvy aj na protidemonštráciu – proti korupcii politikov a za rešpektovanie sú­dov.

Samotný Fillon ešte donedávna vystupoval ako bezúhonný politik, ktorý chce bojovať proti korupcii. Situácia sa zmenila pred mesiacom, keď satirický týždenník Le Canard enchaîné prišiel s odhalením o podozrivom zamestnávaní Fillonovej manželky ako poslaneckej asistentky, ktorá dovtedy vystupovala ako žena v domácnosti. Fillonovci mali zo štátneho rozpočtu za roky asistenskej „práce“ získať približne milión eur. Fillon obvinenia odmieta, tvrdí, že jeho žena naozaj pracovala.

Po začatí predbežného vyšetrovania Fillon sľúbil, že ak bude voči nemu vznesené obvinenie, kandidatúry sa vzdá. Tento týždeň, keď sám potvrdil, že formálne obvinenie bude vznesené 15. marca, však vyhlásil, že kandidatúru nezloží. Na protest proti jeho rozhodnutiu odstúpil jeho poradca pre zahraničnú politiku Bruno Le Maire. „Verím, že dodržať dané slovo je nevyhnutné pre dôveryhodnosť politiky,“ vyhlásil Le Maire. Postupne ho nasledovali ďalší vplyvní poslanci pravice.

Stráca podporu členov strany

Väčšina členov strany, ktorí stiahli podporu Fillonovi, si želá, aby sa kandidátom pravice stal Alain Juppé, ktorého Fillon v pravicových primárkach prekvapujúco porazil. Juppé po prevalení Fillonovho škandálu najskôr odmietol, že by bol jeho náhradníkom. V terajšej dramatickej situácii však túto možnosť nevylúčil, ale podľa zdrojov agentúry AFP jeho podmienkou je, že Fillon sa dobrovoľne vzdá a republikáni sa jednoznačne postavia na stranu Juppého.

Vybičovanú atmosféru potvrdili aj najnovšie prieskumy verejnej mienky. Siedmi z desiatich oslovených Francúzov si želajú, aby Fillon odstúpil. Bleskový prieskum agentúry Odoxa zároveň ukázal, že ak by kandidoval Juppé, mohol by vyhrať prvé kolo volieb. Do druhého kola by s ním postúpil centrista Emmanuel Macron. Le Penová by podľa tohto prieskumu nepostúpila. Rozdiely medzi všetkými troma by však boli len veľmi tesné. Ak by Juppé nekandidoval, v prvom kole by podľa tohto prieskumu po prvý raz vyhral Macron pred Le Penovou.

V skutočnosti sa však voľby môžu skončiť úplne inak. Juppé bol podľa prieskumov favoritom aj v pravicových primárkach, napokon ich však vyhral Fillon.

Anketa agentúry Opinionway, ktorá robí denné prieskumy, ukázala, že Fillonove preferencie padajú. Do druhého kola by postúpila Le Penová a Macron, ktorý by ju podľa prieskumov porazil. Analytici však upozorňujú, že potenciálni voliči Macrona sú menej stabilní ako voliči Le Penovej. K šéfke krajnej pravice sa po Fillonovom škandále prikláňa aj časť niekdajších jeho stúpencov.